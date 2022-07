Dunha xeración de futbolistas extraordinaria so un foi quen de ter praza fixa no primeiro equipo deportivista: Trilli. Outro, Noel, tamén estivo sempre co plantel de Primeira FEF, pero con aparicións cada vez máis espaciadas despois dun comezo axeitado o que se agardaba de el. Ter a cabeza lonxe de aquí din que puido influir, non concordo porque calquera que se vista de curto o que quere é gozar do momento do partido, do balón, dos compañeiros e dos seareiros. Sexa como for, a figura do atacante foi minguando. En todo caso, serían dous futbolistas dunha mesma xeración que tiveron presenza e continuidade cos maiores. Outros, caso de Yeremai, foi máis a chimpos. Din que ten condicións sobradas para isto do fútbol, pero … seica a cabeza está moitas veces lonxe do deporte. Mágoa. Pero hai algún máis, sobre todo de cara o novo curso, que podería ter sitio entre os profesionais. Estamos a falar dun Deportivo na terceira categoría do fútbol español; se un rapaz de 17, 18 ou 19 non pode xogar nesta división por mor da súa idade é que algo non funciona. Non, e non penso nos técnicos, non penso so neles, porque terá que haber máis cousas. Desde fóra, como afeccionado, vexo futbolistas que terían sitio seguro comigo, Mella principalmente, pero eu non teño os coñecimentos nen a preparación que teñen os técnico. Porén, si sei que o que é futbolista vai ser futbolista se el está convencido. So hai que ceibalos no campo para que fagan o que saben, esas cousas que os convertiron no que son, alén do que diga a carné de identidade. Pero, se o adestrador dispón de todo o que lle ofrece o mercado e ten a obriga de ascender, pois supoño eu que será máis doado tirar da experiencia e tentar asegurar. Quizais non sexa tan boa idea ter a dous profesionais por posto se iso significa que eses profisionais van chegar todos de fóra. Quizais habería que deixar algunhas fichas baleiras e mirar máis para o que hai na casa. Eu, como seareiro, debezo por Mella, pero tamén por Jairo e Rubén . Pero so falo como seareiro.