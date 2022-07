Van Aert declara que es un salvaje

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de victoria porque de ellos será el reino del Tour. Bienaventurado Jonas Vingegaard, el que llora como un niño mientras abraza a Trine, su novia, y a Frida, la hija de la pareja, porque hoy ganará el Tour más bello en muchos años enla avenida más cliclista del mundo, los Campos Elíseos de París. Bienaventurado Tadej Pogacar, que no se ha entregado ni un solo día desde que entregó, y no sin rabia, el jersey amarillo a su rival danés. Y bienaventurado Wout van Aert por ser el ciclista más salvaje del pelotón, en su victoria de ayer, la tercera de esta edición, en la contrarreloj final de una ronda francesa que quedará para enmarcar.

La última etapa verdaderamente competitiva, 40,7 kilómetros de contrarreloj, fue un homenaje a los tres ciclistas que han hecho grande este Tour. Vingegaard (segundo en la etapa) no necesitaba demostrar nada más que llorar de emoción al acabar con una pequeña bandera danesa en la mano, tan discreta como es su figura en un ciclismo que hasta estas tres últimas semanas no lo tenían como una figura mundial.

Sufría Van Aert en la silla caliente mientras esperaba el desenlace de la contrarreloj. No podía exhibir entusiasmo porque si alguien lo ganaba era su compañero Vingegaard y todo quedaba en casa; seis victorias han logrado los chicos del Jumbo en este Tour de 2022. Y no era una crono fácil. Era una salvajada al estilo de lo que demuestra cada día Van Aert. Había bajadas peligrosas, cuestas que quitaban el hipo y hasta un túnel del que no se veía la salida. Era una contrarreloj digna del espectáculo maravilloso que ha sido este Tour hasta el punto de que sea una lástima que todo este festival de gigantes daneses, eslovenos y belgas se acabe esta tarde en París, al caer la luz en la ciudad donde mejor brilla.

La plaza 22 de la general

Cuando pasen unos años nadie se acordará de los que ocuparon las plazas que van de la tercera a la 21ª posición de la clasificación, ciclistas buenísimos pero casi clandestinos en este Tour. Pero cuando lleguen a la 22ª posición de la general todos se detendrán porque en este lugar llegará esta tarde Van Aert a París, y ojo entre los favoritos a anotarse también el triunfo en el jardín mundial de los esprínters.

Porque sin Van Aert al igual Vingegaard no habría ganado el Tour, enterrado el danés entre adoquines malvados hasta que llegó el belga a su rescate. Porque sin Van Aert Primoz Roglic se habría hundido antes de resucitar en el Galibier e iniciar con Vingegaard la ofensiva que fulminó a Pogacar. Y sin Van Aert la fantástica etapa de Hautacam no habría acabado con una victoria del jersey amarillo, ya virtual vencedor.

Y es Van Aert que se ha escapado cada día, se ha divertido yendo de amarillo y de verde, ha sido el mejor velocista, pese a no haber ganado ningún esprint, el mejor contrarrelojista, el que no ha fallado ni un día, el que no se ha cansado hasta de dirigir a su equipo cuando el pinganillo con las órdenes sonaba entrecortado o él decidía colocarse los galones y todos lo escuchaban; Vingegaard el primero.

Un premio

Van Aert parecía volar ayer para ganar una contrarreloj diseñada para que él declarara que es un salvaje; el ciclista perfecto, el que está todo el año ganando, el rey del ciclocrós, el astro de las clásicas y el que ha dejado hasta apagado a Mathieu van der Poel en el duelo, entre enemigos irreconciliables. Hoy llegará vestido de verde como vencedor de la clasificación de puntos porque no se enteró en el Aubisque que si pasaba primero también ganará la montaña que de rebote también se anotará Vingegaard esta tarde cuando se dé por clausurada esta edición.

Por eso fue una bendición que ayer ganase la contrarreloj, un premio que Vingegaard no necesitaba. Venció para dejar claro que el día que se olvide de venir al Tour a divertirse, que es lo que ha hecho este año y el pasado (hoy lo recompensarán como el más combativo de la prueba), que tiemblen su jefe danés y_Pogacar, porque tiene calidad para luchar por la victoria. Pero Van Aert solo quiere estar pendiente del reloj cuando disputa una contrarreloj. Y que no cambie porque para ganar el Tour ya están Vingegaard o Pogacar. Es el único ciclista que luce un patrocinador privado, en el casco concretamente, porque él es diferente. Él ha sido el tercer hombre en este Tour maravilloso. Bienaventurado sea por lo tanto el más salvaje de los ciclistas del pelotón.

Van Aert: “Me motiva buscar lo imposible”

Wout Van Aert (Jumbo Visma), maillot verde del Tour, mostró ayer su parte más humana en su comparecencia con la prensa. Admitió que su motivación es “buscar los imposible” y subrayó la confianza en sí mismo como la clave de su éxito. También se incómodó con las dudas sobre la “limpieza” del equipo. “Será difícil volver y ganar tantas etapas, soy de los pocos que los han conseguido en los últimos Tour. No es normal y sé que otras veces no lo voy a lograr, pero la vida seguirá. Ahora veo cómo ha ido el Tour para mi y el equipo y me parece un sueño hecho realidad. Ha funcionado todo muy bien, es algo increíble”, comentó el ciclista belga. Preguntado por el rendimiento del equipo y en particular de la “limpieza” de sus corredores, Van Aert se incomodó y fue contundente en la respuesta. “Ya acaba de decir Jonas Vingegaard que está limpio. Esa es una pregunta de mierda”, respondió a un periodista. Ante la insistencia de la cuestión, Van Aert fue más explicito.“Hemos trabajado mucho para llegar aquí. Somos ciclistas que pasamos todos los controles, incluso van a nuestras casas, nos entrenamos duro y como hemos demostrado, hemos progresado. No salimos de la nada”, concretó el maillot verde de la prueba.