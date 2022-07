“El sueño ya no es solo llegar a París 2024, es llegar y hacerlo bien”

La temporada terminó y solo una operación en el codo, por la que llevaba esperando ocho meses, frena a Almudena Quereda. Hace un año, cuando ni siquiera había ido a ninguna competición de adaptada, situaba su sueño en París 2024. Lo que entonces era una fantasía ha pasado a ser un objetivo real con una mejora de más de minuto y medio en este tiempo. Con mucho, mucho, mucho entrenamiento de por medio. Da igual su edad, 36 años, o que sea una outsider del mundo de la piscina. Sus cuatro oros en el Nacional son un nuevo capítulo en su historia de superación personal

Hace un año hablaba de los Juegos de París como un sueño. ¿Ahora son una realidad?

Lo veía como un sueño con opciones, como algo que deseaba pero que veía que quedaba mucho camino y que no sabía si sería posible. Era una meta a largo plazo para motivarme en el día a día. A día de hoy, es un objetivo que realmente lo veo más que alcanzable. Los resultados que he conseguido me demuestran que estoy entre las mejores del mundo de mi categoría de clase funcional. Así que llegar ya no es solo el objetivo, sino llegar y hacerlo bien. Cuando lo digo se me ponen un poco los pelos de punta. Ha sido muy duro, pero los resultados hablan por sí solos. Hace un año nadaba con cierta intensidad y tenía mi vida en paralelo. Ahora mi vida rota en función de la natación y los tipos de entrenamiento que tengo. Pero estoy muy contenta porque he encontrado algo que me motiva, que veo que se me da bien y que tengo muchas opciones. Decía Steve Jobs que si encuentras un trabajo que te gusta, no trabajarás ni un solo día. Pues en la natación he encontrado eso. No es algo permanente, es un sueño que surgió y ahora me apetece explotar este camino.

Cuando lo dijo por primera vez aún no había ni ido a una competición de natación adaptada.

La primera fue en diciembre en Oviedo, que fuimos porque iba a haber tribunal médico, porque aún no sabía en qué clase funcional iba a competir, y finalmente por COVID no hubo ese tribunal. Competí con una clase que no me correspondía, la S9. Al llegar al Campeonato de España por CCAA en marzo ya verificaron que efectivamente mi grado de discapacidad era mayor al que habían considerado con el simple diagnóstico de las pruebas que les habíamos enviado. Y me dieron la S8 revisable antes de los Juegos de París 2024. Y claro, en S8 ya no solo tenía mínimas sino que mis tiempos eran significativamente inferiores. Actualmente con el tiempo que tengo en 400 libres estaría en la final del Mundial que se acaba de disputar en Madeira. Eso es algo que para mí era impensable hace solo un año, así como conseguir cuatro oros en el Nacional celebrado ahora en julio. Me motiva mucho para seguir entrenando, y es que además a nivel técnico todavía tengo muchísimo margen de mejora.

¿Cuántos segundos ha mejorado en solo un año?

En 400 metros empecé con 7.10 y terminé con 5.44, casi un minuto y medio. En mi primera competición, que fue el Gallego máster, nadé los 50 metros en 55 segundos y ahora acabo de hacer 35 en el Nacional en piscina larga, veinte segundos menos. Una barbaridad.

Ahora será cada vez más difícil bajar cada segundo.

Lo que hicimos este año fue como un cursillo acelerado de técnica. Porque era inexistente. Ahora ya siento que fluyo en el agua, que antes era como una ballena varada. Aún me queda mucho así que con la base que ya tengo ahora, el objetivo es ir perfilando otros aspectos. Y por otro lado, aguantar a nivel de resistencia. Parece que ya tengo velocidad suficiente pero ahora falta mantener eso en distancias largas y no pinchar. No va a ser fácil aunque no es un imposible. Eso significa mucho entrenamiento, mucho volumen, pero es algo que con Jesús desde luego no me va a faltar. Estoy encantada entrenando con él. Nos entendemos fenomenal.

¿Recibió algún comentario en el Campeonato de España?

Sobre todo los dos médicos que me clasificaron me dijeron que habían visto una evolución brutal desde marzo hasta julio. La gente alucinó un poco. Pero claro, es que son muchos kilómetros a la semana y los resultados acaban saliendo. También creo que tengo aptitudes y capacidad de sacrificio para aguantar entrenamiento en piscina, gimnasio, fisio, calentamiento, estiramientos... con los desplazamientos, 30 horas no me las quita nadie. Es muy sacrificado. La gente me dice ‘¡enhorabuena, menudo año!’ Y yo pienso ‘ya, pero hay que venir aquí, entrenar dos veces al día, venir los sábados por la mañana, competir los domentos...’ Hay mucho esfuerzo y sacrificio que la gente no ve. Este año he conseguido patrocinadores como Arena, que me ha dado material, Loida... y ahora estoy pendiente de empresas más potentes para empezar a tener subvenciones. Hasta ahora las competiciones han sido con el club o la selección gallega, pero si el año que viene quiero ir a campeonatos internacionales, a concentraciones en centros deportivos de alto nivel (en A Coruña no hay piscina de 50 metros donde entrenar) hasta que consiga que la selección española me convoque, es un sobrecoste importante.

¿Hubo alguna llamada de la selección para interesarse por usted?

Ojalá, pero todavía no. Sí que hablé con algunos deportistas como Xavi Torres, que me felicitó por mi progresión y me dijo que siguiera así, y Toni Ponce. La intención era que me viesen y creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta de que vamos pisando fuerte.

¿Cree que podían pensar que hace un año iba de farol?

No sé si la gente pensaba que iba de farol... lo que sí veo es que hay gente que no se alegra de mis éxitos. He recibido algunas críticas no constructivas, personas que al principio mostraban interés y que luego no me han felicitado.... Sinceramente, a mí no me importa. Porque no lo hago por ellos, lo hago por mí.

El nivel de la natación adaptada española también es altísimo.

Sí, muchísimo. Puede que por eso no me han llamado todavía de la selección. No dejo de tener 36 años y soy una nadadora benjamina. Me queda casi todo por aprender. En la selección hay gente con una larga trayectoria. Y yo le saco quince años a la mayoría de las chicas contra las que compito y que llevan muchos años nadando. Pero en eso también está mi virtud. Tengo buenas cualidades físicas y mi margen de mejora en la técnica de nado es mucho mayor. Al final vamos a tener que demostrarle al mundo con hechos lo que puedo conseguir. Si consigo hacer las mínimas exigidas, tendrán que llamarme. En mi clase está Nadia Zuhaire, que fue bronce en el Mundial. Es mejor que yo... pero mi objetivo es acercarme a ella. Aún me queda mucho, pero que sepa que voy.

El deporte paralímpico, al final, está escrito por historias de superación como la suya.

Sí, aunque salvo con los deportistas con los que me llevo en Instagram o con los que he hablado para pedir referencias, no sabe que sufrí un severo accidente en 2019 del que me quedaron estas secuelas. Simplemente ve a una chica nueva que llega, nada y ahora además gana. Supongo que según vaya teniendo resultados se mostrará más interés por saber de dónde he salido.

Si en un año la mejora ha sido así, ¿qué se puede esperar del próximo?

Aún no está confirmado pero parece ser que va a volver a haber Mundial. Ese sería el objetivo. Ya tengo las mínimas internacionales pero me faltan las que pide la Federación Española, que son más restrictivas. De momento no las tengo pero son alcanzables. En 400 libres me quedan algo menos de 20 segundos. Jesús además cree que otra prueba en la que podemos conseguirlo es en 200 estilos, porque estoy a 15 segundos y ahí el margen de mejora es enorme. Hasta diciembre no había nadado nunca a mariposa, los médicos no me dejaban por falta de fuerza en el brazo derecho. Empecé a nadar a estilos y de una vez a otra, en cuestión de semanas, bajé veinte segundos. Si el Mundial es en agosto, tengo toda la temporada por delante para conseguirlo. Tocará entrenar duro, pero ganas y motivación no me van a faltar.