El Campeonato de Europa sub 17 de hockey sobre patines ya tiene fecha y sedes. Será del 19 al 24 de septiembre en Sant Sadurní d’Anoia, donde la selección española defenderá el título conquistado el año pasado en Paredes (Portugal). En sus filas repetirá el coruñés Jacobo Copa, que también buscará su segunda corona. El del Dominicos, campeón en 2021 con el combinado nacional y también campeón de España infantil con los blanquinegros en 2022, ya ha sido confirmado en la lista por el seleccionador Carlos Cortijo. Su compañero en el conjunto de la Ciudad Vieja Bruno Saavedra estuvo, por su parte, en unos entrenamientos con la selección sub 19. No es la única presencia coruñesa en la selección este verano. María Sanjurjo tendrá que presentarse a finales de mes a una concentración en el CAR de Sant Cugat de donde saldrán las diez elegidas para el Mundial. Y su hermana Claudia y Mencía Mosquera, del Liceo, han sido convocadas para la Eurockey sub 17 del mes de octubre en Blanes. Solo falta un coruñés en la absoluta masculina para el pleno.