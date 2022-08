El Dépor y el puzle de las fichas

El problema a estas alturas, sin embargo, es que no hay ninguna ficha sénior disponible en la plantilla. El club tiene ocupadas las 17 que como máximo permiten las bases de la competición, aunque en el caso del Deportivo juega con el comodín de inscribir a tres porteros. En ese supuesto, si uno de ellos es menor de 23 años, como sucede con Pablo Brea, podría llegar a las 18 fichas sénior.

El conjunto blanquiazul encontraría ahí un hueco para cubrir la tan ansiada vacante del delantero, pero igualmente estaría obligado a aligerar la plantilla para más incorporaciones en el caso de no recurrir al mercado de jugadores sub 23.

Las 17 fichas sénior están ocupadas actualmente por Mackay, Edu Sousa, Antoñito, Lapeña, Jaime, Granero, Héctor Hernández, Raúl García Carnero, Álex, Villares, Isi Gómez, Olabe, Rubén Díez,Víctor Narro, Quiles, Ibai Gómez y Gorka Santamaría. La continuidad de Pablo Brea concedería una más y al mismo tiempo permitirá cubrir una de las seis fichas sub 23 obligatorias, pero lo más probable es que el club busque salidas en las próximas semanas más allá de lo que suceda con el portero formado en el club.

Héctor Hernández no cuenta para el nuevo proyecto y lleva ejercitándose al margen desde el inicio de la pretemporada, por lo que su más que probable salida liberará otra de esas fichas sénior para emplearlas en los dos fichajes que como mínimo pretende efectuar la secretaría técnica para completar la plantilla.

Al club le quedarían por decidir las seis fichas sub 23 del equipo para la próxima temporada. Trilli, Retuerta y Mario Soriano son fijos, además de la más que probable de Pablo Brea si se decide contar con tres porteros. Quedarían dos, que podrían ser las correspondientes a Dani Barcia y Yeremay Hernández si los fichajes que acomete el club en este tramo final del mercado veraniego ocupan plaza sénior.

Jugadores tocados

El equipo continúa preparando el partido del Teresa Herrera que se disputará el sábado en Riazor contra el Metalist ucraniano. En la sesión de ayer se sumó a la lista de jugadores tocados Diego Villares. El centrocampista padece unas molestias en la rodilla y no trabajó junto al resto de sus compañeros. Tampoco estuvo Raúl García Carnero, al margen por el problema muscular que sufrió en el amistoso contra el Real Madrid Castilla. Olabe también permanece trabajando en solitario.

Olabe: “Tenía intención de salir de España, pero prioricé el proyecto del Dépor a la categoría”

Roberto Olabe admitió ayer que su intención tras finalizar su etapa en el Alcorcón era probar en el extranjero, pero que cambió sus planes en cuanto recibió la llamada del Deportivo. “Tenía intención de salir de España, pero prioricé el proyecto del Deportivo a la categoría. Todos conocemos al Deportivo y sabemos dónde se merece estar. Lo que me ayudó a dar el paso fue el proyecto”, resumió ayer el mediocentro incorporado esta temporada sobre su fichaje por el conjunto blanquiazul. Olabe ha estado condicionado durante la pretemporada por un problema muscular que le ha impedido participar con normalidad en los entrenamientos y los partidos amistosos que ha disputado el equipo hasta la fecha. “Estoy mucho mejor. Fue una pena que tuviera problemas musculares la primera semana. Por no querer parar y demás, se complicó un poco más. Estoy trabajando durante estas últimas semanas muy bien con los servicios médicos, me encuentro mucho mejor, a ver si esta semana puedo hacer algún entrenamiento con el equipo”, indicó.