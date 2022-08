Elian Numa López, del Coruña Comarca, participará el 10 y 11 de septiembre en Pescara (Italia) en el Campeonato de la Unión Mediterránea, para el que ha sido convocado con la selección española sub 23. El pupilo de José Carlos Tuñas, subcampeón de España de la categoría, participará en 800 metros. Una nueva cita internacional para el ceense, después de dos Europeos (sub 20 y sub 23) antes e despedirse de su etapa de formación.