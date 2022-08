Recital español en la marcha

La marchadora catalana Raquel González declaró antes de iniciar su participación en el Europeo de Múnich que se sentía “mentalmente fortalecida y con la ilusión multiplicada”. Venía su confianza avalada por el quinto puesto en los recientes Mundiales de Eugene. No se equivocaba. La marchadora de Mataró acabó en segundo lugar y se colgó la medalla de plata en la marcha de 35 kilómetros, que se unió al oro logrado por Miguel Ángel López minutos antes en la misma distancia, que ha sustituido a los extintos 50.

La marcha, la especialidad que más éxitos ha dado al atletismo español en su historia junto al mediofondo, ha reverdecido en Múnich con las actuaciones de López y González. “Estoy muy contenta. Salimos a por el oro y me llevo una plata. Uno no puede salir pensando en no quedar lo más arriba posible. Estoy contenta porque es la medalla de plata de un campeonato de Europa, los que trabajan conmigo son conscientes de lo que teníamos y al final lo hemos conseguido”, dijo Raquel González.

La atleta de 32 años celebró con júbilo y brazos en alto su llegada a meta con la bandera española, que cogió unos metros antes de atravesar la línea de meta. Las pocas semanas que ha habido entre el Mundial de Eugene en julio y este Europeo en agosto han sido duras para Raquel, que se contagió de la COVID 19 al volver de EEUU y no pudo preparar en las mejores condiciones el campeonato.

“Ha sido algo que hemos llevado mi familia y mi equipo en secreto. No lo hicimos público porque todas las rivales ven la prensa y no queríamos dar pistas”, aseguró la marchadora catalana, que dedicó la medalla a su familia.

“He pensado en mi familia. Ha sido un año muy duro y esta medalla es un regalo para ellos, que han sufrido al ver a su hija pasándolo tan mal. Algunos días han venido al entrenamiento y han visto lo duro que es”, confesó. Pese a ese sufrimiento la recompensa ha sido muy grande para Raquel, que aseguró que la sensación por la medalla de plata es “brutal”. La carrera fue ganada por la griega Antigoni Ntrismpioti, que demostró por qué era la principal favorita en el circuito de Odensplatz, en el centro de Múnich.

Es el mismo escenario en que Miguel Ángel López se coronó como campeón. El marchador murciano volvió a subir a lo más alto del podio continental ocho años después del Europeo de Zúrich (2014) y amplía un palmarés que también incluye un oro en el Mundial de Pekín (2015), así como un diploma olímpico en Londres 2012 y un título de campeón del mundo por equipos este año en Omán.

“Supone mucho ganar esta medalla siete años después de Pekín. En este tiempo ha habido compañeros que lo han hecho muy bien y ser campeón de Europa de nuevo es algo muy grande. Sabía que tenía cosas buenas que ofrecer y, aunque ha pasado tiempo, siempre he mantenido la fe, la esperanza y sabía que en algún momento podía salir algo así”, dijo Miguel Ángel López tras concluir su carrera.

El murciano incidió en la relevancia de su éxito y el de González en su especialidad. “Esto ayuda a la marcha española y ayuda a seguir manteniendo el nivel”, confesó.