La Real Sociedad tratará de amargarle el inicio de temporada al reforzado Barcelona, que tropezó en la primera jornada, aunque para ello deberá sobreponerse a las bajas defensivas que le dejan sin dos de sus laterales y volver a confiar su juego e intensidad.

No sería una sorpresa mayúscula que el Barça se lleve la victoria de San Sebastián, pues a su mejora en las últimas temporadas en un campo adverso durante casi toda la pasada década, los refuerzos de verano le atribuyen la etiqueta de favorito casi en cualquier estadio en el que juegue.

Los culés, de hecho, no han perdido nunca en el reformado Anoeta, ahora Reale Arena, algo de lo que solo puede presumir también el Sevilla, porque con el resto de rivales de la Primera División sí ha podido el conjunto vasco.

La Real, que ofrece buenas señales para esta campaña, tiene bajas importantes porque además de los laterales Álex Sola y Diego Rico, no está su gran estrella Mikel Oyarzabal ni el prometedor delantero centro Carlos Fernández.

La ausencias defensivas conceden el turno a Aihen Muñoz en el flanco izquierdo y a Elustondo o Gorosabel en el lateral derecho, para cubrir a un Álex Remiro que sigue por sus fueros en este inicio de temporada y que dejó otra vez su portería a cero en el Nuevo Mirandilla.

Los vascos tienen mejores noticias de medio campo para adelante, pues cuentan con un centro de muchos quilates, con Merino y Zubimendi muy enchufados y la presencia de Take Kubo al alza tras estrenarse como goleador con la elástica txuri urdin en la primera jornada y ser la principal arma ofensiva junto al sueco Alex Isak.

El Barcelona afronta la segunda jornada de LaLiga Santander, que disputará esta noche (22:00 horas) ante la Real Sociedad en el Reale Arena, con el propósito de resarcirse del contratiempo en el estreno liguero ante el Rayo Vallecano (0-0) y volver a engancharse a la ilusión generada durante la pretemporada.

El técnico Xavi Hernández admitió que las grandes expectativas condicionaron a su equipo en la primera jornada. En este sentido, el empate ante el Rayo sirvió para rebajarlas y concienciarse de que para luchar por todo, el objetivo azulgrana este curso, habrá que hacer más cosas que fichar jugadores de primer nivel.

El central Jules Koundé es la única de las incorporaciones que ha hecho el Barça este verano que, de momento, aún no ha podido ser inscrita. Y, salvo sorpresa de última hora, difícilmente su situación se podrá resolver antes del partido ante la Real. No obstante, Xavi no dará la lista de convocados hasta hoy a la espera de que se pueda desbloquear la inscripción de jugador.

Para ello, el Barça necesita que se produzcan las salidas de jugadores —Aubameyang y Depay, las más cercanas— o rebajas salariales con el propósito de cumplir con el fair play financiero impuesto por LaLiga.

Koundé no será la única baja que tendrá Xavi Hernández en San Sebastián. El capitán Busquets acabó expulsado en el partido ante el Rayo y deberá cumplir una sanción de un partido. Su sustituto en el once probablemente saldrá del trío formado por Pjanic, De Jong y Kessié.

En cambio, Xavi no tendrá ninguna baja por lesión, que ya está vacía después de que Ferran Torres obtuviese el alta médica la semana pasada. Además, Pedri y Dembélé, que terminaron el partido ante el Rayo con algunas molestias, también estarán disponibles.

El estadio de la Real Sociedad fue un tormento para el Barça entre las temporadas 2010-2011 y 2016-2017, en las que acumuló cinco derrotas y dos empates en Liga. Pero, a partir de entonces, cambió la racha y en los últimos cinco enfrentamientos suma cuatro triunfos.