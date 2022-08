Suerte desigual para los equipos españoles en el sorteo de Champions. Un Barça en plena reconstrucción deberá rozar la excelencia para clasificarse en el Grupo C, donde quedó encuadrado con una de sus bestias negras, el Bayern de Múnich, aunque ahora con una antigua pesadilla, Lewandowski, en sus filas. La dificultad se extrema por la coincidencia con el Inter.

El azar fue generoso con el Real Madrid en el Grupo F: el representante alemán que le tocó fue el Leipzig, que aún no ha ganado ningún partido en la Bundesliga. Y en contraste con el Inter, el once de Carlo Ancelotti se enfrentará al Shakhtar Donetsk de Ucrania y que jugará en Varsovia. El once de Xavi solo podrá respirar ante el tercer adversario que le tocó: el Viktoria Pilsen, de la República Checa. El grupo del equipo blanco lo completó un clásico como el Celtic.

Reto de altura hispalense

Por su parte, el Atlético se medirá en el Grupo B al Oporto, Bayer Leverkusen y Brujas. El cabeza de serie es el equipo portugués, cuyo poderío se basa en la gran capacidad goleadora de jugadores como Evanilson, complementada con una defensa férrea. El equipo de la aspirina, entrenado por el hispano-suizo Gerardo Seoane, ha iniciado el curso de la peor manera posible.

Por su parte, el Sevilla tendrá también un reto de altura, al quedar encuadrado en el Grupo G con el Dortmund y el Manchester City, con el Copenhague como único rival asequible. Sin embargo, esto puede reforzar al cuadro de Nervión, que tampoco ha empezado bien LaLiga, para no perder el rumbo como le ocurrió la temporada pasada, cuando quedó encuadrado en un supuesto grupo asequible, con Lille, Salzburgo y Wolfsburgo. Los de Lopetegui cayeron eliminados con estrépito.

Son los que, a priori, más difícil lo tienen junto al Barça. “Serán partidazos para disfrutar y para sufrir, significar ponernos a prueba contra los mejores”, analizó Jordi Cruyff,secretario técnico del Barça. Asumió que había tocado un grupo “difícil”, pero no eludió la responsabilidad del club. “Somos un equipo distinto al de las últimas temporadas y estamos en disposición de competir de tú a a tu contra ellos”.

Contra el Bayern Munich, básicamente, que aparece por tercer año consecutivo. El campeón alemán evoca los peores momentos de la historia reciente azulgrana. Es el Bayern del 2-8 de Lisboa y el Bayern del doble 0-3 de la temporada pasada, convertido en una bestia negra que no ha perdido ni un ápice de potencial.

Lewandowski y el Bayern

Con una pausada renovación de la plantilla, ni siquiera ha acusado la marcha de Robert Lewandowski hacia el Camp Nou. Lo ha sustituido por Sadio Mané, y el equipo sigue igual de implacable, encaramado ya al liderato de la Bundesliga. Soslayó el Barcelona un doloroso y emocional enfrentamiento con el Manchester City, que tampoco quería volver al Camp Nou para competir y con el PSG, que forzaría el regreso de Leo Messi y Neymar.

El trago de enfrentarse a amigos y conocidos lo pasará solo Lewandowski, que reaparecerá en Múnich después de haberse despedido hace un mes de una gloriosa etapa de ocho campañas en las filas bávaras. El Inter de Simone Inzaghi también cuenta con un reputado goleador: Romelu Lukaku, que ha vuelto al club italiano tras una mala experiencia en el Chelsea, donde Thomas Tuchel le quitó la titularidad.