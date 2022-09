Jorge Vilda y las jugadoras de la selección española de fútbol femenino han tratado de apaciguar el incendio que vive el grupo después de que las capitanas solicitasen la destitución del seleccionador en una conversación con el propio Vilda. La comparecencia ha sido por separado, por decisión del departamento de comunicación de la Federación Española de fútbol, que no quiso sentar en la misma mesa a las capitanas con el seleccionador.

Dolido por las formas

Primero abrió la intervención Jorge Vilda, que compareció en solitario en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Vilda arrancó la rueda de prensa comentando su situación, después de que las jugadoras hayan pedido su sustitución: “Tengo un sentimiento de decepción y me siento profundamente dolido con esta situación, sobre todo por la forma de proceder porque se han traspasado los códigos de fútbol. Lo que pasa en vestuario se queda en el vestuario y se debe solucionar en el vestuario. Soy una persona dialogante y mi puerta siempre está abierta para dialogar. Me siento muy fuerte por el equipo que hemos construido y llevamos haciéndolo durante años, por su forma de jugar y sus resultados. Y por supuesto que es mejorable. Y también quiero agradecer el respaldo del presidente, que ha sido futbolista”.

El seleccionador defendió el trabajo de su equipo: “El cuerpo técnico es de primer nivel y no lo cambiaría por nadie. Está claro que todos podemos mejorar, pero somos los más exigentes. Yo me tengo que centrar en lo que pasa en los entrenamientos y están dándolo todo en estos días”. Y posteriormente confirmó su intención de seguir en el cargo, tras recibir el respaldo, entre otros de Luis Rubiales, presidente de la Federación: “Me siento con más fuerza que nunca y voy a seguir trabajando y formando una selección competitiva. Es un privilegio estar en la selección española y representar a tu país. Vamos a seguir construyendo una estructura, no solo una selección absoluta. Me considero un privilegiado y tengo todo el respaldo para seguir trabajando”.

Vilda advirtió que “la situación que se está vendiendo desde fuera es mucho más tensa que la que dentro. No hay un clima de normalidad y está afectando, pero no es tanto como se está vendiendo. Estamos muy atentos para ver qué jugadoras están convencidas de nuestro trabajo, estamos pendientes. Tengo la sensación de que todas quieren estar aquí”. Además, insistió en que “lo que más me ha dolido es cómo se han hecho las cosas, pero creo que soy una persona que aguanta casi todo. Tengo una clara convicción en que el trabajo que se hace es bueno y la Federación está detrás empujando”.

Preguntado por un posible relevo de capitanas, después de que fueran ellas quienes solicitaron su relevo, el entrenador madrileño fue claro: “No voy a entrar en ver quien es o quien no es capitana. Vamos a buscar a gente que esté 100 por 100 implicada y que reme a favor. El ambiente en el vestuario siempre ha sido bueno. En los primeros 15 días de la Eurocopa el ambiente era bueno. Llegaron los partidos de competición y eso ha cambiado algo. Era un paraíso futbolístico y espero que en el futuro pueda serlo. Tenemos un equipo de buenas jugadoras y nos falta un escalón para ser un gran equipo”.

Volantazo de las jugadores

Posteriormente, y sin compartir mesa con el técnico, le tocó el turno a las tres capitanas, Irene Paredes, Jenni Hermoso y Patri Guijarro. Capitanas que se vieron respaldas por todas las jugadoras de la selección, que se personaron en la sala de prensa para mostrar la unidad del grupo en un momento tan delicado. Tomó la palabra la primera capitana, Irene Paredes, que arrancó tratando de desmentir la información publicada hasta el momento: “Estamos aquí porque lo hemos pedido expresamente y debido a la información que ha salido, queremos dar nuestra versión de la información que está saliendo. En ningún momento hemos pedido la destitución de Jorge. Las capitanas le hemos transmitido el sentir de las jugadoras. Tenemos la responsabilidad de hacer eso y ha habido muchas filtraciones que no están ayudando. Queremos acabar con estos rumores. Que nadie dude de la profesionalidad y compromiso de esta selección”.

💬 "Hoy estamos aquí porque lo hemos pedido expresamente. Las jugadoras en ningún momento hemos pedido la destitución de Jorge. Las capitanas hemos transmitido el sentir de las jugadoras".



- @Irene_Paredes4 #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/X6yvQFvMQM — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) September 1, 2022 💬 "Hoy estamos aquí porque lo hemos pedido expresamente. Las jugadoras en ningún momento hemos pedido la destitución de Jorge. Las capitanas hemos transmitido el sentir de las jugadoras".



- @Irene_Paredes4 #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/X6yvQFvMQM — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) September 1, 2022

Patri Guijarro confirmó que “hay un malestar general del equipo tras lo que hemos vivido al final de la Eurocopa. Pensamos que tenemos un grupo que puede lograr grandes títulos. Lo pensamos y lo sentimos. Y tras lo vivido en la Eurocopa, el grupo decide trasladar el mensaje al seleccionador. Creemos que podemos ganar algo importante”. Jenni Hermoso, que no estuvo en la Eurocopa por lesión, declaró que “estamos defendiendo a nuestra selección. Transmitimos un mensaje de malestar generalizado. Y a partir de eso cada una es consecuente del sitio en que está. Y cuando entras en el terreno de juego no se piensa en otra cosa que defender este escudo”.

Concluyendo la rueda de prensa de nuevo Irene Paredes, a la que se la ha señalado como una de las instigadoras de este motín: “Salgo como cabecilla de esto dentro de un grupo en el que alguien tiene que hablar y como primera capitana que soy en el momento en que transmitimos esto, fui la primera en hablar, pero no la única. Es un momento complicado para todo el equipo porque no nos gusta estar así. Somos un equipo ambicioso y la gente quiere mejorar y ganar. Creemos que hay varios aspectos internos que se deben mejorar. A todos nos hubiera gustado que la conversación hubiera quedado dentro, pero se ha filtrado. Lo que se trata es de ser valientes y decir las cosas, aunque no sean agradables y cambien. Y eso hemos hecho”.

Poniendo el colofón con una enigmática afirmación que deja dudas en el aire: “Somos conscientes de que jugamos al fútbol y no decidimos más allá de lo que pasa en el campo. Me han comunicado que va a haber modificaciones o se va a intentar cambiar la situación. Y hasta ahí podemos contar”.