La selección española comenzó con buen pie su andadura en el Eurobasket tras imponerse de manera contundente a Bulgaria en Tiflis por 114-87 en un duelo donde destacaron en el apartado anotador Lorenzo Brown y Willy Hernangómez con diecisiete y dieciséis puntos, respectivamente.

Necesitaba el renovado combinado de Sergio Scariolo, sin la mayoría de los estandartes que tantos éxitos han logrado estos últimos años, firmar un partido convincente desde el arranque para despojarse de las dudas que habían dejado algunos amistosos previos y enfocar el torneo con ilusión y confianza. Esa premisa se cumplió y el cuadro búlgaro apenas aguantó el envite la mitad del primer cuarto.

Lorenzo Brown aseguró que se ha sentido “genial” tras su primer partido en una gran competición continental con España, en el que sus compañeros le han hecho “sentirse como en casa” para que él solo tuviera que aportar su “energía” y hacer lo que le ha “pedido el entrenador”.

“Me he sentido genial, estos chicos me hacen sentirme como en casa, son grandes jugadores y yo sólo he querido aportar mi energía y hacer lo que me ha pedido el entrenador”, explicó Lorenzo Brown, que anotó 17 puntos y repartió cinco asistencias en su debut, con un 60% desde la línea de tres.

“Me he asegurado de que todo el mundo viera este partido porque era mi primera vez en un torneo así, todo el mundo en mi casa está orgulloso de mí y de lo que estoy haciendo, así que me he asegurado de que todos tuvieran la información para ver el partido”, reconoció.