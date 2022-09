Juan Copa, entrenador del Deportivo Liceo, fue elegido mejor entrenador de la temporada 2021-22 en la gala de la OK Liga celebrada anoche en Olot. Fue la noche de los integrantes del equipo coruñés que conquistó la Liga y la Supercopa en la temporada pasada, pues además del galardón que recibió el técnico coruñés, Roberto di Benedetto fue designado el MVP de la OK Liga 2021-22; Carles Grau, hoy portero del Barcelona, recibió el primer trofeo Carles Trullols al mejor guardameta y Dava Torres fue incluido en el quinteto inicial de la OK Liga.

Iván Sanz y Aina Florenza (Generali Palau) fueron elegidos el mejor entrenador y la mejor jugadora de la OK Liga femenina, y Laura Vicente (CH Santa Perpetua) recibió el Carles Trullols de su categoría. Por su parte, Nuria Almeida (Telecable Gijón) y Roc Pujadas (Noia Freixenet).