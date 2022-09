El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, criticó ayer al Deportivo por lo sucedido a lo largo de las últimas semanas con Lucas Pérez. “El Deportivo no ha actuado como un equipo centenario, ni como un equipo de élite que ha sido histórico. Se lo dije al director general. Yo ahora no conozco a nadie del Dépor, ahora son todos nuevos de Abanca. Me escribió el 27 de agosto y le dije bien claro cómo estaba el tema. No he vuelto a contestarle ningún mensaje”, indicó Vizcaíno.

El presidente del Cádiz también elogió la actitud del delantero coruñés a pesar de su insistencia por regresar al Dépor.