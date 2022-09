Finlandia será la rival de España en los cuartos del Eurobasket mañana a las 17.15 horas, después de su solvente victoria ante Croacia (94-86) con una exhibición de Lauri Markkanen, que anotó 43 puntos y cogió 9 rebotes, mientras en los balcánicos destacó Bogdanovic con 23 puntos.

España ha roto los pronósticos y ahora puede meterse en semifinales si derrota a los fineses, un rival accesible. Sergio Scariolo ha sido muy gráfico a la hora de describir el ambiente que se vive en el equipo tras la victoria sobre Lituania: “Es como un cuento de hadas y no queremos que termine. Estamos donde igual pocos pensaban que pudiéramos estar, pero estamos, con mérito. Intentaremos hacer todo lo posible para que siga. Estamos aquí, en cuartos, lo hemos conseguido. Hemos ganado a uno de los favoritos y vamos a intentar tener una nueva oportunidad. ¿Por qué no?”.

El mensaje de Garuba

Scariolo no fue el único que elevó las expectativas. Usman Garuba, el pívot de Houston Rockets, también mandó un mensaje. “¿Qué voy a decir? Estoy contento. Si no quieren creer en nosotros, que no crean. Nos da igual”, dijo el jugador español.