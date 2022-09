Los canadienses Félix Auger-Aliassime y Vasek Pospisil se impusieron a la pareja española formada por Marcel Granollers y Pedro Martínez por 4-6, 6-4 y 7-5, tras remontar en un gran partido que dio la victoria al equipo norteamericano y que obliga a España a ganar el próximo domingo a Corea del Sur para clasificarse para la Fase Final de la Copa Davis en Málaga.

No pudo empezar mejor el dúo español el partido decisivo de este enfrentamiento, ya que rompió de entrada el servicio de Félix Auger-Aliassime, todavía de resaca emocional tras su espectacular triunfo ante Carlos Alcaraz apenas media hora antes. La temprana renta obtenida por el equipo español fue suficiente para decidir la suerte de primer set, ya que tanto Granollers como Martínez se mostraron muy sólidos con su saque y no dieron ni una sola opción a sus oponentes.

Tomaron nota los canadienses de los sucedido para no cometer ningún despiste en el inicio del segundo set y afinaron su servicio. España, con Granollers dando un clínic de cómo jugar en la red y Martínez muy sobrio en todas las facetas del juego, tampoco hacía concesiones. España apretó en el noveno juego sobre el saque de Pospisil y dos grandes puntos consecutivos de Pedro Martínez configuraron el primer punto de quiebre del segundo set, pero Pospisil lo solventó sacando a relucir su mejor repertorio al servicio. La presión pasó al bando español. Granollers sacó para mantenerse en el partido pero los canadienses aprovecharon las dudas al saque del español y en la primer opción que tuvieron, un resto directo de Auger-Aliassime empataba el partido ante la algarabía del banquillo canadiense.

Arrancaba la manga decisiva y aparecía en el banco español Carlos Alcaraz para dar ánimo a sus compañeros. De nuevo hizo España daño sobre el saque de Auger-Aliassime. Un gran punto de Pedro Martínez puso a la pareja hispana con dos puntos de 'break' y Granollers aprovechó el primero de ellos desde la red para obtener una ventaja que consolidaría el valenciano al servicio (4-2). Sin embargo les tembló el pulso a los españoles para cerrar el partido y Canadá logró el quiebre cuando Pedro Martínez sacaba para ganar. Con 5-5, era ahora el equipo norteamericano el que veía más cerca la victoria tras la inyección anímica que supuso mantenerse en el partido. Pospisil no falló al servicio y remató a España con un nuevo quiebre.

Derrota de Alcaraz

Cinco días después de coronarse en Nueva York como campeón del Abierto de EEUU, Carlos Alcaraz volvió este viernes a la actividad en la Copa Davis en València. En una pista entregada al murciano, el número uno del tenis más joven de la historia (19 años) fue de más a menos ante otro talento emergente, el canadiense Felix Auger Aliassime (22 años), que le acabó superando en tras una intensa batalla (7-6 (5), 4-6, 6-2).

El marcador final reflejó la tremenda igualdad de un pulso que debía asegurar la presencia de España en la fase final que se celebrará a finales de noviembre en Málaga. Alcaraz y Aliassime solo se habían enfrentado antes una vez. Ocurrió en los cuartos del Abierto de EEUU del pasado año con mal recuerdo para el murciano, que se retiró cuando perdía 6-3, 3-1.

Seis puntos seguidos

El esfuerzo tremendo de las rondas anteriores le pasó entonces factura a un Alcaraz que un año después se coronaría en Flushing Meadows ante Ruud. Con el impulso de ese éxito, Carlitos saltó este viernes a la pista para medirse con un duro oponente, el canadiense de ascendencia togolosea que ocupa el puesto 13º del ranking.

Alcaraz volvió a demostrar su sangre fría en los momentos más complicados del primer set, con especial mención para el tie-break, en el que estaba 1-3 abajo y ganó seis puntos seguidos. Más de una hora duró ese primer parcial. La igualdad se mantuvo en el segundo set hasta el noveno juego, cuando Alcaraz sufrió el primer break del partido.

0/7 en bolas de 'break'

Aliassime no desaprovechó la ventaja y llevó el duelo a la tercera manga. El número uno acusó el golpe y empezó 0-2. En el cuarto juego tiró por la borda cuatro bolas de break (0 de 7 en todo el partido). Del posible 2-2 se pasó al 3-1 para Aliassime, que acabó certificando su victoria por 6-2, apoyado siempre en un gran servicio que Alcaraz fue incapaz de romper.

En el primer encuentro de la tarde, Bautista sufrió más de lo esperado para sacar adelante su encuentro contra Vasek Pospisil por 3-6, 6-3, 6-3. La diferencia de ranking entre ambos (el español es el 21º del mundo y el canadiense, el 141º) no se vio reflejada en la Fonteta y cerca estuvo de caer el castellonense, que se vio favorecido en el tramo final por las molestias de su adversario.

Mal comienzo

Bautista flojeó en el inicio del choque por la estrategia de Pospisil, fundamentada en su buen servicio y puntos muy cortos. El español cedió en blanco su saque en el sexto juego y el norteamericano, muy firme en la red, acabó llevándose la primera manga. Necesitaba reaccionar el español y poco a poco fue mostrando su mejor versión, buscó más el revés de su adversario y firmó un 3-0 de salida que le sirvió para ganar el segundo set, beneficiado también por los errores de su rival en los intercambios largos.

El canadiense, con molestias en su pierna izquierda, necesitó la asistencia del fisio tras el segundo juego del set definitivo. Bautista, muy constante, se vino arriba con el apoyo del público y certificó el triunfo. El castellonense, de 34 años, no cae en un partido de la Copa Davis desde 2019, cuando perdió en Madrid contra Rublev.

Bruguera: "No vamos a hacer cábalas, vamos a centrarnos en ganar el domingo"

El capitán del equipo español de Copa Davis, Sergi Bruguera, señaló tras la derrota de su equipo que no va a hacer cábalas pensando si le beneficia una victoria de Canadá o Serbia en el enfrentamiento que ambos protagonizarán este sábado, ya que aseguró que lo importante es prepararse bien para ganar el domingo a Corea del Sur y clasificarse así para la Fase Final. "No voy a hacer cábalas, porque no depende de mí. Vamos a centrarnos en lo que depende de nosotros, voy a preparar lo mejor posible a mi equipo para pensar solo en ganar el domingo. Carlos (Alcaraz) con un día de descanso y un día mas jugando aquí estará al cien por cien para el domingo", explicó.

Preguntado por esta segunda jornada, en la que España vio cómo se le escapaba la victoria tras las remontadas de Félix Auger-Aliassime ante Alcaraz y del dobles, el técnico español señaló que "así es el tenis y en especial la Copa Davis, todos los partidos han tenido un nivel increíble de tenis y solo puedo felicitar a mi equipo por el esfuerzo que han hecho".

Puntualizando en el partido de Alcaraz, que jugó su primer partido de esta fase tras llegar el martes desde Nueva York donde ganó el Abierto de Estados Unidos, Bruguera solo tuvo palabras de agradecimiento para el jugador. "Hay que dar las gracias a Carlos por el increíble esfuerzo que ha hecho y su compromiso es increíble. Ha jugado un partido muy bueno pero Aliassime ha jugado uno de los mejores partidos de su vida y quizás le ha faltado un poco de frescura mental y todavía no tenia cogidas las sensaciones a la pista", concluyó.