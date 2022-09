El último mercado de fichajes acentuó una tendencia muy marcada: la Premier League volvió a situarse muy por encima del resto de ligas, incluida la española, en inversión en fichajes. Una realidad que Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga, achaca al "modelo basado en inyectar dinero a pérdidas" que reina en el fútbol inglés. La próxima gran batalla de la institución que preside Javier Tebas será precisamente contra ese modelo, que "no es sostenible y nos va a arrastrar a todos los demás". Gómez recibe a El Periódico de España en la sede de LaLiga para desarrollar este planteamiento y para hablar sobre los límites salariales de los clubes y sobre cómo los clubes se han manejado este verano para ajustarse a ellos.

¿Temieron que las apreturas de algunos clubes con los límites salariales dejaran a futbolistas sin ser inscritos en LaLiga?

Es un temor que tienes durante todo el verano, pero pasa un poco todos los veranos. Cuando dejas algunas inversiones potentes para el final del mercado te puedes llevar un susto, pero en los dos últimos días ya vimos que todos los clubes estaban muy enfocados y muy conscientes de lo que tenían que hacer.

Barça y Betis fueron los que más apurados fueron en Primera. Da la sensación de que los clubes, en general, fueron más optimistas de la cuenta con sus previsiones de ingresos por traspasos.

Sí, estoy totalmente de acuerdo. En su planificación, algún club previó que iba a poder vender algún jugador o que lo iba a hacer por importes mayores y no lo ha conseguido.

Quizá porque cuando tú tienes necesidad de vender y los potenciales compradores lo saben, estás en posición de desventaja en el mercado.

Claro, pero es que aquí cuenta todo, también tu estrategia de información y cómo la vas dando. Los medios tenéis el derecho y la obligación de ir dando esa información y eso repercute en una mayor o menor posición de fuerza de los clubes a la hora de negociar traspasos. Esa es una de las razones por las que LaLiga no habla de los límites salariales hasta que no acaba el mercado, para no dar información a terceros.

Un tercio del importe total de los límites en Primera esta temporada procede de movimientos extraordinarios, como ingresos de CVC, uso de patrimonio neto, aportaciones de capital y las 'palancas' del Barça. ¿Prevén una gran disminución de límites salariales para la próxima temporada?

Los clubes se han adaptado a la caída del mercado de compraventa. La temporada pasada bajaron los ingresos por ventas y, aunque este año han vuelto a subir, estamos en un 45% de nuestro pico histórico, que fueron unos 1.100 millones de euros aproximadamente. Ha habido un reajuste de los clubes al haber menos beneficios por traspaso de jugadores, mientras sigue arrastrando aún la carga de los contratos previos a la pandemia, con un precio de mercado que ya no se corresponde con la realidad y que no pueden resolver en un año. La primera medida de los clubes fue renegociar contratos, posponiendo el cobro de cantidades, pero eso no lo puedes hacer eternamente. El año que viene tendrá que haber un último reajuste de esos contratos. Lo importante, en todo caso, es que las obligaciones de pago se van a cumplir a final de temporada y la temporada que viene debería ser menos dura que esta. Ha habido un frenazo, pero ya se está revirtiendo y la temporada que viene irá mejor.

¿Quiere decir eso que vuelve los años de 'vacas gordas' en el fútbol español?

No… Hay que juntarlo todo. Los derechos de televisión se han estabilizado, ya no van a crecer a un ritmo de dos dígitos como pasaba estos últimos años, y el mercado de compraventa se va a ir recuperando. El sector del fútbol profesional va a terminar superando la pandemia sin problemas destacables, que ya es un éxito tras la bomba que nos ha caído encima. Ha habido clubes con más dificultades, hemos visto sufrir al Barça, al Betis, los descendidos… Pero el mensaje principal es que hemos aguantado esta situación, que se han cumplido las obligaciones de pago y que no ha habido denuncias de jugadores ni impagos a Hacienda.

Hay una decena de equipos entre Primera y Segunda todavía cuya masa salarial aún supera su límite. Es decir, gastan más de lo que deberían. ¿Pone eso en cuestión la eficacia del sistema?

Todo es mejorable, esto no es la panacea... Empezamos con un control económico con 23 clubes en concurso de acreedores y para esa época nos valió, los datos lo demuestran. Nadie preveía una pandemia, claro, y ante esta situación hemos tenido que readaptar el sistema para no colapsar el mercado. Los clubes excedidos pueden seguir fichando mientras van disminuyendo el diferencial y la temporada que viene también lo harán, aunque siempre habrá alguno excedido, sobre todo los que descienden a Segunda. No tenemos prisa, nuestra obligación era no descarrilar el tren, pero tampoco pararlo. Tenemos que seguir pensando en si necesitamos añadir algo más. Es ahora cuando se pone encima de la mesa, con los clubes, los posibles cambios que se puedan llevar a cabo.

¿Y qué cree usted que hay que cambiar?

Hay que seguir cambiando cosas, quizá hay que plantearse si debemos desarrollar el mandato genérico que tenemos como institución de que debemos garantizar la supervivencia a largo plazo de los clubes. Ver si podemos desarrollar la norma e ir más allá del control económico a un año vista un solo año para vigilar de manera más concreta a dos o tres años vista.

¿Cómo limitar el incremento de salarios en los contratos, por ejemplo? Que un jugador no pueda cobrar un año un millón, al siguiente tres y al siguiente siete.

Ya hay medidas que van en ese sentido, pero quizá haya que complementarlas, analizando cómo va a ir cada club en temporadas futuras a la hora de asignar el límite de cada temporada. De momento, ya estamos evaluando las renovaciones en función de su encaje en el límite salarial de las temporadas siguientes, no solo las que se realizan a partir de enero, como ocurría hasta ahora.

Barça y Madrid prevén ingresos ordinarios de similar cuantía para la temporada 2022/23. Sin embargo, el Madrid cuenta con un límite salarial de casi 700 millones y, según explicó Javier Tebas, el Barça tendrá que reducirlo a 400 y pico para la temporada siguiente. ¿Cómo se explica eso?

En primer lugar, Tebas solo refrendó lo que ya había dicho el vicepresidente del Barcelona, y así lo dijo. Realmente no dio información nueva. En cualquier caso, la diferencia estriba en que el Madrid tiene un balance saneado y puede tirar de su patrimonio neto: ha acumulado solvencia o riqueza y puede utilizarla. El Barça tiene ahora mismo un límite estacional y no estable a base de vender activos. Si no hay más ‘palancas’, tendrá que reducirlo. Así de sencillo y evidente es.

El Barça se ha ajustado a la normativa legal, ¿pero ha roto el espíritu de la norma con los movimientos que ha realizado este verano?

El espíritu de la norma al final es que todo el mundo pague sus obligaciones. LaLiga no es un administrador judicial, los clubes tienen libertad de empresa y deciden sus estrategias. La norma no estaba prevista para este tipo de operaciones que ha hecho el Barça, pero se ha preservado el principio de que LaLiga no reaudita. Si un auditor da el visto bueno a estas operaciones económicas, LaLiga no lo discute, salvo que alguna vaya en contra de la norma, que no ha sido el caso. Los socios de cada club son los que tendrán que valorar las consecuencias que puedan tener esas estrategias de sus directivos.

¿Cree LaLiga que el Barça se ha excedido vendiendo activos para armar su plantilla? ¿Han sido cortoplacistas en su estrategia?

Habrá que verlo. Desconozco cuál es el plan que hay detrás de esa estrategia. Nos lo dirá el tiempo, en dos o tres años veremos si es acertado. Ojalá que lo sea.

¿El Real Madrid es el gran club europeo que mejor ha lidiado con la pandemia?

Sin duda. No ha tenido pérdidas en estas últimas temporadas y los datos ratifican que es un club proporcionado y saneado. La pandemia le ha afectado, como todos ha perdido muchísimos ingresos y además con la reforma del Bernabéu en marcha, pero ha sabido ajustar su estructura deportiva y no deportiva. Los datos son incontestables.

Isak, Casemiro, Diego Carlos, Guedes, Estupiñán… ¿La Premier League se está convirtiendo de facto en una Superliga?

Hay dos modelos. Uno, el de la Premier League, basado en inyectar dinero a pérdidas, que implica arrastrar al resto de clubes e inflacionar el mercado, haciendo insostenibles a ciertos clubes. De hecho, Francia e Italia también pierden mucho dinero. Y el otro modelo es el de España, sostenible autónomamente, gracias a que vamos a la 'cuenta de la vieja': tengo cuatro y me gasto cuatro.

Pero los dos modelos están conviviendo...

El modelo de la Premier está arrastrando al modelo de la sostenibilidad, que es también defendido por la UEFA, y eso no se puede mantener. La UEFA solo puede controlar a clubes que compiten en competiciones europeas, pero al resto no. Habrá que desarrollar un sistema para que eso deje de ocurrir, porque nos va a acabar arrastrando a todos.

Pero mientras eso suceda, la Premier está expoliando a LaLiga.

Bueno, pero podemos revisar quién ha ganado las competiciones europeas en la última década, o en el periodo reciente que prefiera. LaLiga está primera y al final lo que importa es el gol y el triunfo deportivo.

Cierto, pero en España solo dos equipos han firmado algún jugador por 25 millones de euros o más (Real Madrid y Barcelona), mientras que en Inglaterra, lo han hecho 14.

Hay un desajuste que va a perjudicar a los modelos basados en ser sostenibles. Y tienen más dinero, sí, pero también están pagando sobreprecios por ello.

¿Encuentran apoyo en otras ligas europeas con este discurso?

En eso estamos.

¿Es la próxima gran batalla que va a librar LaLiga?

Sí, en el medio y largo plazo es una de las batallas más importantes. Frente al dinero sin fin, no solo de clubes-estado, sino de ligas enteras, se hace mucho más difícil competir.

¿Pero cómo pueden librar esa batalla? Al final la Premier es una competición autónoma e independiente con sus propias normas.

Ahí es vital el papel de la UEFA. Aunque solo pueda limitar a los clubes que juegan en Europa, que lo haga acabará arrastrando al resto de clubes de la Premier. Y tan importante como desarrollar normas es hacerlas cumplir: en la Premier tienen una norma que establece que el déficit a tres años no puede ser superior a 108 millones de libras y es evidente, con los datos en la mano, que no se está cumpliendo.

¿Cómo se explica que los equipos españoles sigan siendo competitivos en Europa cuando la Premier ha realizado una inversión neta en fichajes 3,4 veces superior en los cinco últimos años?

El dato y la realidad son esas. Somos cuna de fútbol y, cuando hay dificultades, los clubes buscan recursos en otros mercados, apostando por la cantera… No hay más. Fíjese en Segunda, hay clubes con una plantilla real de 17 millones de euros que compiten contra otros con una de seis. Y muchas veces gana el de seis. El dinero es importante, pero hay otros elementos que también influyen. No es el elemento fundamental.