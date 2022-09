Borja Jiménez asume la exigencia

Borja Jiménez acaba de comenzar su segunda temporada al frente del Deportivo después de que la primera finalizara de manera amarga e hiciera que su continuidad se tambaleara. Consciente de que la exigencia sigue siendo máxima y que muchas de las miradas se han centrado sobre él en este arranque de curso, el entrenador blanquiazul ha decidido asumirlo con naturalidad. Por eso no considera que las críticas recibidas en los dos primeros partidos por los apuros que pasó el equipo para imponerse a la Balompédica Linense y el Mérida sean injustificadas

“No creo que sean exageradas.”, respondió ayer sobre el nivel de las críticas recibidas después de los dos primeros partidos. “No soy nuevo aquí. El nivel es máximo de exigencia y te das cuenta. Cuando ganas, tienes que ganar y hacer goles. El día que ganas y haces goles, tendrás que jugar mejor. Y el día que hagas todo eso, habrá que hacer más cosas”, reflexionó acerca del grado de exigencia que soporta el equipo.

Borja Jiménez, sin embargo, también recomendó rebajar las expectativas alrededor de la superioridad que pueda exhibir el Deportivo en la categoría. “Nosotros siempre nos exigimos lo máximo y respetamos al máximo lo que piense la afición. No es algo que me sorprendan las críticas, no me ha pillado desprevenido, tengo el bagaje del año pasado. El Deportivo en esta categoría te exige ganar todos los días, hacerlo muy bien, meter muchos goles y arrollar al rival. Pero hay que darse cuenta de que eso es imposible”, razonó el técnico.

El equipo carga también con la responsabilidad de una masa social que no deja de crecer y que supera ya los 22.000 abonados. No decepcionar de nuevo a la afición es otro elemento más de exigencia. “Cuando salimos al campo la responsabilidad te la da el escudo. Estamos encantados con el número de socios, cuando las cosas se tuercen siempre dan la cara. La responsabilidad que tenemos es la máxima cuando nos ponemos la camiseta del Dépor y tener más socios nos llena de orgullo”, destacó Borja Jiménez sobre la afición deportivista.

El entrenador deportivista también descartó que el equipo acuse problemas como local después de la imagen dubitativa que dejó contra la Balompédica Linense en el primer partido de la temporada. “Era más tema de inicio de competición que de jugar en casa. No es algo que preocupe. Era el inicio de competir. Lo achacamos a eso”, manifestó el técnico blanquiazul sobre el encuentro frente a los andaluces.