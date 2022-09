Borja: “No me siento presionado”

El dubitativo comienzo de temporada del Deportivo ha provocado que afloren las críticas alrededor del equipo y en particular sobre la figura de su entrenador, Borja Jiménez. El técnico blanquiazul, sin embargo, negó ayer en la víspera de recibir esta tarde al Talavera que la presión sobre él haya aumentado. “No me siento presionado, para mí es un privilegio y me siento afortunado de entrenar al Dépor”, aseguró.

Las críticas han arreciado por la imagen del equipo en los primeros cuatro partidos a pesar de que todavía se mantiene invicto. Borja Jiménez se mostró comprensivo con la exigencia por lo que representa el club, pero al mismo tiempo recordó que el campeonato acaba de empezar. El entrenador deportivista subrayó que el propio grupo es consciente de que está lejos de su mejor nivel. “No estamos al cien por cien en cuanto a sensaciones, en cuanto a juego. Y en eso estamos trabajando. Pero como hay mucha autocrítica dentro, buscamos soluciones en lo que el equipo no esté cómodo”, reconoció el técnico. “Somos los primeros en querer hacer más cosas, pero estoy sorprendido. Porque estamos en la jornada 4 y el equipo no ha perdido. Los números son buenos, hay que tener paciencia. Queremos generar más, meter más goles. Sabemos que no estamos a nuestro mejor nivel, los futbolistas no son tontos. Pero es la jornada cuatro”, reflexionó Borja.

El entrenador blanquiazul, en ese sentido, confía en que el ambiente que se respire en Riazor durante el partido sea de apoyo a pesar del descontento que pueda existir por las actuaciones anteriores. “Espero que el ambiente sea bueno porque es lo que nos hemos encontrado hasta ahora. Y creo que es lo más adecuado para los futbolistas. Cuando juegas en casa te gusta sentir el cariño de la afición. Siempre se han mostrado así con el equipo. No he escuchado muchas quejas sobre los futbolistas. Durante los 90 minutos animarán como siempre y creo que es lo más indicado. Hay que ir al campo a animar y si el equipo no te ha gustado, al final expresas lo que quieras. La gente va al campo a ver ganar a su equipo y siempre aportan su granito de arena”, reflexionó acerca del respaldo de la grada.

El técnico también se pronunció ayer sobre posibles cambios en el equipo, especialmente en el ataque. La posición de Quiles está debate en estos momentos y también la titularidad de Gorka Santamaría. “Estamos viendo, estamos valorando. Este año tenemos muchos jugadores en segunda línea, jugadores que se desenvuelven bien entre líneas, donde creo que el equipo ha cambiado. Tenemos velocidad de juego, gente de uno contra uno... Estamos intentando que ellos estén lo más cómodos posible. Estamos en ese momento de ir viendo cómo se encuentran más cómodos todos los jugadores y viendo relaciones entre ellos. Al final son los que juegan y se tiene que relacionar. Buscar esas parejas cercanas para que estén cómodos en el campo”, razonó Borja Jiménez.

El entrenador blanquiazul advirtió al mismo tiempo del potencial del Talavera. “Viene con cero puntos porque tiene dos partidos menos que el resto. Me han sorprendido para bien. Un equipo muy dinámico, que ataca mucho”, avisó.