El Celta cumplió con los pronósticos y conquistó el Teresa Herrera con una victoria holgada (46-66) ante el Maristas, que aun así compitió ante un rival de superior categoría y se mantuvo en el partido hasta el último cuarto. Las coruñesas perdían solo de nueve (39-48) al inicio de ese parcial definitivo, en el que las viguesas impusieron su mayor poderío físico para estirarse definitivamente en el marcador hasta esa ventaja final de 20 puntos. La mala noticia para el técnico del Maristas, Fernando Buendía, fueron las lesiones de Paloma Dorda, Gara Jorge y Laura Martínez, las tres en los tobillos, pendientes de evaluación médica.

Las visitantes, de Liga Challenge, un escalón por encima del Maristas, no lograron distanciarse hasta el segundo cuarto. De hecho, el primero acabó con las coruñesas tres puntos por encima (12-9). El Celta reaccionó y se fue al descanso con 16 de ventaja (19-35), pero el Maristas no bajó los brazos y recortó distancias hasta situarse a nueve a falta del último cuarto, en el que el Celta no dio ninguna opción y nunca vio peligrar su victoria. Eugenia Filgueira fue la máxima anotadora del Maristas, con 10 puntos, uno más que su compañera Julia Alberta Razo, que aportó 9.

Pese a la derrota de ayer en el polideportivo 2 de Riazor, el encuentro del Teresa Herrera sirvió al equipo coruñés para probarse frente a un rival de superior categoría solo cuatro días antes de estrenar la temporada liguera, el próximo sábado en Vilagarcía frente al Cortegada. El equipo compitió pese a las lesiones.

El nuevo técnico del Maristas, Fernando Buendía, inicia la campaña con un grupo muy renovado con respecto al pasado ejercicio. Los cinco fichajes —Andrea Peregrina, Eliksa Stebetakova, Julia Razo, Gara Jorge y Ester Sintes— refuerzan la plantilla de cara a una nueva participación en la Liga Femenina 2. El Corteada, rival de las coruñesas en la jornada inaugural, ya ganó al Maristas este verano en la Copa Galicia por un contundente 61-38, así que las jugadoras dirigidas por Buendía deberán mejorar mucho con respecto a ese reciente precedente para aspirar a iniciar el campeonato con una victoria.

El viernes, turno para el Leyma con entrada gratuita

El Leyma Coruña afrontará el viernes desde las 20.00 horas su partido del Teresa Herrera de baloncesto en el Palacio de los Deportes de Riazor. Su rival será el San Pablo Burgos. La entrada, al igual que para el Maristas-Celta de ayer, será gratuita. Según informó el club naranja, las invitaciones se pueden recoger todas las tardes, entre las 17.00 y las 20.00 horas, en las taquillas del Palacio de los Deportes. El equipo de Diego Epifanio viene de ganar esta semana al Oviedo en la difícil cancha de Pumarín (70-90), avanzando de esta forma en su preparación para encarar de la mejor manera posible el arranque de la LEB Oro. Simeunovic, con 20 puntos, lideró el triunfo del equipo coruñés en el pabellón asturiano. El momento de la verdad llegará para el Leyma Coruña el viernes 7 de octubre (21.00 horas), cuando estrenará de manera oficial la temporada con su partido de la primera jornada en Azpeitia.