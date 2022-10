El Barça regresará a Barcelona de vacío tras caer en el Giuseppe Meazza por 1-0 contra el Inter de Milán en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Los blaugrana no firmaron un buen partido, pero el árbitro se llevó parte del protagonismo al anular un gol a Pedri -que debería haber subido al marcador- y unas manos de Dumfries dentro del área que no señaló.

"Estoy cabreado e indignado por la situación que hemos tenido que vivir, es una injusticia. Los árbitros deberían hablar y explicarse, no entendemos nada. Es cierto que hemos despertado tarde, hemos tenido unos últimos 30 minutos buenos, les hemos embotellado, pero nos ha faltado dinamismo. No hemos materializado las ocasiones", ha explicado Xavi Hernández en la zona mixta, quien ha negado que fuese el peor partido del equipo durante esta temporada.

Sobre el árbitro, el técnico blaugrana ha sido muy contundente y ha instado -tal y como hizo en la previa del encuentro- a que den explicaciones después de los partidos. "Tendría que hablar el árbitro, yo no tengo que hablar sobre una decisión que no he tomado. Para mí es clarísimo. A mí no me ha querido dar explicaciones y me quedo con la sensación de no entender nada. Tendríamos que haber hecho un partido mejor, nos merecíamos, como mínimo un empate, pero esto es la Champions", ha reconocido el egarense.

"Nos ha faltado ritmo y circulación, sobre todo en la segunda parte, pero tenemos que hacer autocrítica. Hemos merecido más, ya nos pasó en Múnich, pero esto es fútbol. Esto es la Champions y tenemos que jugar con más intensidad. Nos ha faltado ese talento, esa última buena decisión, podríamos haber chutado más desde fuera del área... es una pena", apuntaba el técnico blaugrana, quien reconocía que "quedan tres finales", dos de las cuales serán en el Camp Nou: frente al Inter el próximo miércoles y contra el Bayern el 26 de octubre.

Sobre el estado anímico, Xavi reconoce no estar preocupado por las dos derrotas consecutivas del equipo en la Champions. "Tenemos que rehacernos, no podemos fallar más. En la primera parte no hemos estado en el nivel que requiere la competición", apostillaba.