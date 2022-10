La destitución de Borja Jiménez viene a culminar lo que yo creo que era la crónica de una muerte anunciada. Estaba claro que la decisión de que continuara se tomó con una parte importante de los aficionados en contra y al final estaba visto que cualquier traspiés le iba a costar el puesto. Hubo poca valentía en su momento para tomar esta decisión una vez se acabó la temporada pasada y este año lo que no puede hacer el club es escudarse en los malos resultados sabiendo cómo trabajaba este entrenador. No digo que bien o mal, pero los resultados están ahí y su continuidad no era lo mejor.

El balance de Borja en general es negativo en cuanto a resultados. En cuanto al trabajo, no puedo decirlo. La realidad es que el año pasado no consiguió ascender y este año el Dépor no está en la posición en la que debería estar. Esta decisión debió tomarse hace mucho tiempo. Ahora llega una persona nueva, en este caso Óscar Cano, que va a tener que trabajar con jugadores y fichajes que, a lo mejor, si empezara en verano desde cero no estarían en el Deportivo. Supongo que conocerá muy bien la categoría, pero no tengo elementos de juicio para opinar sobre su forma de trabajar.