Óscar Cano, un entrenador capacitado

Conozco personalmente a Óscar Cano y es un entrenador capacitado, que tiene muy claro el fútbol que quiere cuando tiene las herramientas para realizarlo. Le gusta mucho el juego combinativo y darle un papel protagonista a los futbolistas. Es muy típico verlo como uno de los representantes de ese juego combinativo al 100%. No dudo de que en el Deportivo va a intentar hacer ese fútbol que él siempre defiende.

Además, tiene experiencia. Entra en el perfil de entrenador que conoce bien la categoría y que viene de competir en ella. Veremos si tiene toda la fortuna que necesita para sacar el proyecto adelante. El tiempo dirá si el cambio es bueno o malo. Desde luego, quien esté en el banquillo sabe cuál es el criterio que se va a utilizar con él desde el club, que es el criterio de que hay que ascender al Deportivo. Si no, no se ha conseguido el objetivo. Seguro que Cano es bastante consciente de eso.

La destitución de Borja Jiménez me parece que es una decisión aplazada en cuanto a que quiero pensar que, cuando a final de liga el club lo mantuvo en el cargo, este escenario estaba planteado. Siempre que se destituye a un entrenador es un fracaso de todo el mundo, no lo digo en plan crítica, porque nunca quieres que se llegue a esto, lo que tú buscas es que todo salga bien. En su momento se decidió darle una segunda oportunidad. No me meto en si era lo adecuado o no, pero sí que lo de ahora es consecuencia de una decisión aplazada.

Tal y como ha empezado el equipo este año la competición, estando a siete puntos de la cabeza tan pronto, todo mundo intuía que el futuro de Borja iba a estar comprometido. Su destitución no es algo que a nadie le pueda sorprender. La función del entrenador se tiene que medir según el objetivo que le planteas y, desde ese punto de vista, no se consiguió.

En esta categoría para el Dépor no hay otra meta que el ascenso, un reto que te pone en una situación de máxima exigencia, sabiendo que tu continuidad depende de lograrlo. Borja lo tuvo en su mano en varios momentos, pero la línea que separa el éxito del fracaso es muy fina. Nos guste o no, las reglas son las que son y en este caso siempre salimos debilitados los entrenadores, somos los primeros que solemos caer cuando un proyecto no anda bien. Es una ley del fútbol.