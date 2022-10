Óscar Cano releva a Borja Jiménez tras el mal inicio de temporada del Dépor

Óscar Cano (Granada, 1972) se convirtió este martes en el nuevo entrenador del Deportivo tras la destitución de Borja Jiménez. El dubitativo inicio de temporada del equipo acabó desembocando en la salida del técnico abulense, al que el club había confiado de nuevo el proyecto este pasado verano a pesar de la decepción que supuso no conseguir el ascenso. Siete jornadas después, sin embargo, la confianza en Jiménez se agotó, aunque la relación ya había quedado tocada por la manera en la que su continuidad quedó sellada en junio.

Con el equipo situado en la quinta plaza de la clasificación, tras sumar doce puntos de 21 posibles y a siete de distancia del liderato de Racing de Ferrol y Linares, el Deportivo había arrojado más dudas que certezas en este tramo inicial del campeonato. El despido de Borja Jiménez, sin embargo, hay que interpretarlo también a partir de lo que ocurrió la temporada pasada. La discreta segunda vuelta del conjunto blanquiazul y, sobre todo, el ascenso frustrado contra el Albacete dejaron muy tocada la figura del abulense. En cuanto asomó el primer amago de crisis este curso y aparecieron los reproches de la grada —una parte de la afición reclamó su salida tras la derrota contra el San Fernando en Riazor— la apuesta por la estabilidad a partir de la que se planteó su continuidad en junio se esfumó.

El Deportivo apuesta ahora por un Óscar Cano que, al igual que Borja Jiménez, cuenta con una amplia experiencia en la categoría. En su trayectoria aparecen dos ascensos a Segunda División, uno con el Castellón en 2020, en el que dirigió a Rubén Díez, Adrián Lapeña y al exdeportivista Josep Calavera, y otro como integrante de la dirección deportiva de la Cultural Leonesa que logró el salto de categoría en 2017 con el coruñés Rubén de la Barrera en el banquillo.

En total, 260 partidos en el tercer escalón del fútbol español antes de recalar en el banquillo blanquiazul para sustituir a Borja Jiménez y con el ascenso como objetivo irrenunciable. Su última experiencia hay que buscarla en el Badajoz el curso pasado, en el que coincidió en el mismo grupo que el conjunto blanquiazul. La crisis institucional y financiera que atravesó el club extremeño desembocó en su destitución cuando se materializó el cambio en la propiedad.

Óscar Cano representa ahora una apuesta de la dirección deportiva, como lo fue también la contratación de Borja Jiménez y su continuidad en verano. Carlos Rosende y Juan Giménez, responsables de la secretaría técnica, fueron los grandes valedores de que el técnico abulense se mantuviese en su puesto el pasado verano, y su influencia ha quedado ahora un tanto difuminada. Su criterio se impuso en el mes de junio, con el apoyo de parte del consejo de administración en base a los informes que presentaron sobre la temporada, y ahora también han sido decisivos en la contratación de Óscar Cano. La incógnita sobre quién en el club adopta determinadas decisiones, sin embargo, ha vuelto a emerger con la destitución de Borja.

El Deportivo se encuentra ahora compartimentado de tal forma que el consejo de administración, con tareas consultivas y de representación, carece de determinadas competencias ejecutivas. La propiedad (Abanca), con todo lo etéreo que eso implica, tiene la última palabra cuando se deben dar los pasos de mayor calado.

En el caso de Borja Jiménez su papel ya había sido cuestionado desde la temporada pasada, cuando el equipo inició en el mes de enero una cuesta abajo de la que ya no sería capaz de recuperarse. Hasta el parón navideño, el conjunto blanquiazul dominó con autoridad su grupo por delante del Racing de Santander, el otro gran aspirante a la primera plaza. Algo se torció, sin embargo, a partir de la visita del conjunto cántabro a Riazor.

Aplazamiento mediante por un brote de coronavirus que no fue tal, el Racing iniciaría a partir de entonces una racha de resultados que resultaría inalcanzable. El Deportivo se tuvo que centrar a partir de entonces en asegurar la segunda plaza para afrontar el play off con ventaja de campo. Las sensaciones del equipo ya no volverían a ser las mismas de las de la primera vuelta y la debacle contra el Albacete terminaría influyendo en la manera en la que inició su segunda temporada.

A pesar de que a comienzos de la competición aseguró que el suyo se trataba de un proyecto “a largo plazo”, el técnico arrancó con la necesidad de convencer y sin el periodo de gracia que poseía cuando aterrizó en el club en 2021. Conocía además al núcleo duro del vestuario, sobre el que se apoyó en estas jornadas iniciales. Los Mackay, Lapeña, Jaime, Álex. Villares, Soriano o Quiles, sin embargo, han estado también por debajo del nivel esperado y los fichajes no han terminado de ser decisivos.

Las soluciones del entrenador tampoco han terminado de funcionar y la propuesta del equipo, basada en el control de la pelota, terminó derivando en los compromisos más recientes en un juego plano y sin ideas.

Los números han estado por debajo de las expectativas en un arranque de temporada en el que el Deportivo se enfrentó a conjuntos de la parte baja de la clasificación. Ninguno de los rivales hasta la fecha (Linense, Mérida, Pontevedra, Celta B, Talavera, San Fernando y Rayo Majadahonda) figuran entre los aspirantes al ascenso y la mayoría pusieron en aprietos al conjunto blanquiazul. A eso hay que sumar las cifras heredadas del curso pasado, de manera que el Deportivo tan solo ha sumado 40 puntos en 26 partidos.

La perspectiva de recibir el domingo al Linares en Riazor, colíder del grupo junto al Racing de Ferrol, con el equipo en una situación de incertidumbre terminó de persuadir al club ayer de la destitución de Borja. Su continuidad iba a ser discutida después de este titubeante inicio de competición, pero por la mañana el Deportivo anunció su destitución. Óscar Cano aparecía desde el primer momento como el candidato principal para sustituirlo entre todos los posibles aspirantes. Elías Martí (La Llosa de Ranes, Valencia, 1977) será su ayudante.

La nueva etapa en el banquillo deportivista, de nuevo con la mirada puesta en el ascenso y por encontrar la tan deseada estabilidad, arrancará esta tarde con el primer entrenamiento en Riazor.

Ya dirigió a Antoñito, Raúl, Rubén, Lapeña, Gorka e Isi

El nuevo técnico del Deportivo tiene un amplio conocomiento de la tercera categoría del fútbol español y también de los jugadores que compiten en ella. A seis integrantes de la plantilla que desde esta tarde se pondrá a sus órdenes en Abegondo ya los dirigió Óscar Cano anteriormente. A Antoñito lo tuvo en el Polideportivo Ejido en la temporada 2009-10. A Raúl Carnero, en el Melilla en la campaña 2011-12. Más recientemente, en el Castellón, coincidió en dos temporadas tanto con Adrián Lapeña como con Rubén Díez, alcanzando el ascenso a Segunda en 2020. El pasado curso, en el Badajoz, el andaluz ambién dirigió a Gorka Santamaría e Isi Gómez.