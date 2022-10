Se veía venir

Nunca es bueno que tengan que cesar a un entrenador pero creo que todo el mundo veía venir esto, analizando el nivel que estaba dando el equipo y, sobre todo, los resultados. Al final, si tiras dos veces a puerta pero el balón entra y ganas 0-2, el resultado a lo mejor va tapando el pobre juego que pueda producir el equipo. En este caso la realidad es que los resultados no han llegado y son muchos los puntos de diferencia, siete, los que separan al Deportivo de los colíderes Racing de Ferrol y Linares. Si va a ser una decisión acertada o no, lo sabremos con el tiempo. Tiene su riesgo, pero por lo menos es una señal de que desde el club están buscando un incentivo, algo que provoque una reacción. Es una decisión con mucha responsabilidad la que han tomado desde el club. El problema no son los siete partidos de esta temporada. El problema es la continuidad de Borja Jiménez después de no haber obtenido el ascenso ni de manera directa ni tampoco en el play off, jugándose en Riazor. Ahí viene la equivocación. Esto de ahora es la consecuencia de todo aquello.

Si Borja fuese un entrenador nuevo que empezaba la temporada, puedes esperar, pero como esto venía arrastrándose desde febrero, ha pesado más lo que vivimos en el play off. El fracaso fue muy grande y eso es lo que ha pesado, más que estos siete partidos. De Óscar Cano conozco que tiene mucha experiencia en la categoría y su orientación en teoría es acorde con la de la plantilla del Deportivo, un entrenador de trabajo posicional y de posesión de balón. Me parece bien por el hecho del estilo. Ahora bien, es una incógnita. Hay que preguntarse si, como se decía al principio, hay mejor equipo que el año pasado. Yo creo que no. Sigo opinando que hay jugadores que estaban el año pasado y que siguen siendo insustituibles.