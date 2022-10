El equipo McLaren anunció este viernes que el piloto español Alex Palou correrá con uno de los dos coches de la escudería británica en la primera sesión de libres del Gran Premio de Las Américas que se disputará la semana que viene, del 21 al 24 de octubre, en el circuito de Austin (Texas).

"Estoy muy emocionado por debutar en un fin de semana de F1. Es genial conducir en los Estados Unidos frente a los aficionados que me han visto correr en la INDYCAR. Después de haber conducido el McLaren MCL35M de 2021 en algunas pruebas, estoy deseando poner el MCL36 a prueba. Quiero ayudar al equipo en su preparación para el Gran Premio de Estados Unidos de 2022”, dijo el español en un comunicado de McLaren.

Este será el estreno oficial de Palou, campeón del IndyCar en 2021, en el campeonato de F1. Una oportunidad que llega después de que se resolviese la disputa entre McLaren y Chip Ganassi que empezó el 13 de julio con el objetivo de tener entre sus pilotos al español, y que se resolvió de forma amistosa entre ambas partes el pasado 14 de septiembre.

Palou seguirá corriendo en el campeonato estadounidense de monoplazas con Ganassi, y a la vez está teniendo la oportunidad de realizar test con McLaren y sus coches de Fórmula 1.

Días después de anunciar el acuerdo, el español se subió por primera vez a un coche de F1 en unas pruebas privadas organizadas por la escudería británica en el Circuito de Montmeló (Barcelona, Cataluña). Compartió experiencia con el piloto mexicano Pato O’Ward, como hicieran la pasada semana en el Red Bull Ring de Austria.

Eso sí, ambos test fueron con el coche de la pasada temporada, por lo que los Libres 1 que se llevarán a cabo el próximo 21 de octubre, de 21:00 horas CEST (-2 GMT) a 22:00, supondrán su estreno con los monoplazas de la nueva normativa que entró en vigor en la temporada 2022, que dio más importancia a la aerodinámica e hizo que estos sean más grandes y pesados que antes.

Por ello, cambia la forma de conducir y Palou dispondrá de su primera hora para aclimatarse e pista a un vehículo diferente, tras las buenas sensaciones de las dos jornadas de pruebas previas en las que, según pudo saber EFE, no hubo tiempos cronometrados en busca de la vuelta rápida pero desde McLaren acabaron muy satisfechos con los datos y constancia mostrada por el piloto español.

Por su parte, McLaren también confirmó la presencia de O’Ward en los Libres 1 del Gran Premio de Abu Dabi, que cerrará la temporada del 18 al 20 de noviembre.

"Estoy impaciente por salir a la pista en Abu Dhabi. Me he desarrollado como piloto y me he divertido mucho probando el coche del año pasado con el equipo, así que será una gran experiencia conducir el MCL36. Gracias a McLaren F1 por la oportunidad", dijo el mexicano.

Una oportunidad que Andreas Seidl, jefe de equipo de McLaren en Fórmula 1, aseguró en el comunicado que ambos se ganaron en pista.

"Alex y Pato impresionaron con sus recientes pruebas en Barcelona y Austria y estamos encantados de ofrecerles la experiencia en el MCL36. Es una gran oportunidad para que muestren sus habilidades en el escenario global de la Fórmula 1, donde el enfoque será ayudar al equipo a prepararse para el fin de semana de carrera y no en los tiempos de vuelta definitivos”, declaró.