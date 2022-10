El Estudiantes, rival mañana del Leyma en la tercera jornada de liga, es uno de los favoritos para el ascenso a la ACB, pero quizás este curso el protagonismo en este sentido esté más repartido en la LEB Oro, con un Andorra y un Burgos muy fuertes y un Lleida que está empezando a asomar la patita. Sobre todo comparado con el año pasado, cuando el regreso a la máxima categoría de los madrileños cotizaba alto. Incluso hubo quien predijo que lo haría sin perder ningún partido. Pero la realidad de la categoría dejó al conjunto madrileño sin el ascenso directo, que fue para el Granada, y sin plaza en el play off, conseguida por el Girona. Los resultados le costaron el puesto a Jota Cuspinera cuando se intuía que se escapaba el primero. Y llegó entonces, en el mes de abril, Diego Epifanio. El ahora técnico naranja le cambió la cara al equipo, pero en el último momento se topó con la leyenda de Marc Gasol, se quedó sin premio y acabó por salir del banquillo azulón para recalar en A Coruña. El entrenador burgalés, que tiene dos ascensos en su palmarés, vuelve mañana al Wiznik para enfrentarse a su pasado.

“Siempre es especial”, reconoce Epifanio. Pero no solo por tratarse de su exequipo. “Es por jugar contra un equipo tan especial como Estudiantes, no solo por la historia que tiene, sino por la plantilla, por la calidad, por las expectativas que tienen”, reflexiona. “Siempre se vive con ilusión de que el equipo lo haga bien”, añade. “Tuve la suerte el año pasado de trabajar con un grupo extraordinario de personas y, sobre todo antes del partido y después, me hará mucha ilusión verles. Evidentemente durante el partido vamos a intentar que nuestro trabajo sea mejor que el suyo, sabiendo de la dificultad que eso tiene” valora antes del duelo de mañana a las 12.30 horas. Muchas cosas, sin embargo, han cambiado en estos pocos meses que separaron el final de la temporada pasada del comienzo de esta. “Tienen otro concepto de juego, buscan correr mucho, gastar muchas posesiones, juegan a mucho ritmo, con la movilidad de sus interiores que pueden jugar en las dos posiciones... Creo que es un poco la esencia”, analiza. De los que conoce destaca que jóvenes como Adams, Rubén y Alderete ya tienen un año más de experiencia y “ya conocen la competición, a lo que se van a enfrentar, y eso les va da un plus”.

El Estudiantes tropezó en la primera jornada, con una dura derrota por 30 puntos (96-66) frente al Lleida, precisamente contra el que también perdió el Leyma esta misma semana (63-71), el miércoles, en la segunda fecha de la competición, los madrileños, dirigidos por Javi Rodríguez, se recuperaron con una sólida victoria frente al Ourense (104-86). “Creo que Estudiantes ha conseguido una magnífica plantilla. Tiene jugadores que lo van a hacer muy bien en la competición, porque ya lo han hecho. Creo que tiene un grupo de manejadores excelentes, quizás de los mejores de la competición. Creo que tiene muchos puntos en el perímetro, y por dentro, jugadores que saben jugar entre líneas y que están además acertados desde fuera y que tienen poste bajo”, valora e intenta buscar una receta: “Nos van a exigir mucho. Lo primero va a ser intentar defender los primeros minutos, en los que ellos son muy agresivos de cara al aro, y luego vamos a intentar parar todo su talento, que tienen mucho”.