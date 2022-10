Todo el mundo cuenta, incluso sus propios compañeros de parrilla, que Jorge Martín, pole en el Gran Premio de Australia que se disputó de madrugada (05.00 horas DAZN) en Phillip Island, es lo más parecido que han visto nunca al campeonísimo Marc Márquez por su actitud en la pista, su coraje, su pasión, su agresivo pilotaje y su determinación.

Pues bien, ayer, en un trazado vertiginoso, donde sigue, afortunadamente para el espectáculo, sin llover, el madrileño, de 24 años, del equipo satélite Pramac de Ducati, y el ocho veces campeón del mundo de motociclismo dejaron boquiabiertos al resto de compañeros y, por descontado, a los tres grandes candidatos al título de MotoGP, Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia y Aleix Espargaró, que arrancarán detrás de los dos fenómenos españoles.

Martín y Márquez —que cogió el rebufo de Bagnaia porque dijo que de lo contrario habría sido imposible marcar el registro que consiguió en la calificación— quedaron separados por tan solo 13 milésimas en una pelea por la pole preciosa en la que también estuvieron mezclados Marco Bezzecchi y Johann Zarco.

“Llevaba varios sábados persiguiendo esta pole y, por fin, la hemos conseguido”, comentó Martín, que suma ya tres primeros puestos este año. “No esperaba, la verdad, un crono de récord, pues no me fiaba demasiado del neumático delantero pero, bueno, he conseguido una gran vuelta en un circuito divertidísimo y de mucho riesgo. Tengo buen ritmo, así que, sí, estoy preparado para la guerra de mañana, que será importante”.

“¿Si puedo ganar? Complicado. ¿Si puedo subirme al podio? Eso, siendo palabras mayores dado mi estado aún, creo que es posible, sí”, dijo un orgulloso, feliz y satisfecho Márquez. “Eso sí, para una cosa u otra tienen que ocurrir varias cosas, todas a favor: elegir bien la rueda trasera, pues veo que las Ducati no tienen problema de desgaste, una buena salida y que no se nos escape Pecco en las primeras vueltas, pues, en el último entrenamiento, ha hecho una segunda tanda vertiginosa”.