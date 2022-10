El Resa Cambre no pudo empezar bien la temporada. No solo por perder ayer en su estreno contra el Gatikako Iusturi, uno de los teóricos rivales directos por la permanencia y que se llevó un competido duelo por 3-4. El partido se empezó a torcer ya unas horas antes del pitido inicial. Las fuertes lluvias de ayer provocaron que la cubierta del pabellón de Os Campóns no diera más de sí y que las goteras inundaran la pista sobre la que debía disputarse el encuentro, que finalmente tuvo que moverse al de Elviña II, en A Coruña. Por lo tanto, las coruñesas perdieron su ventaja de jugar en casa.

La modificación del lugar también implicó un cambio de hora, de las seis a las siete y media. Y llegaron más puntuales las vascas al inicio del partido, con dos goles en los primeros cinco minutos, uno de Jessica Zubia y otro de María Sevillano. Con esa ventaja el Gatika jugó más tranquilo, pero Lucía Castro logró recortar mediado el primer tiempo. Respondieron rápido las visitante con el tercero por medio de la coruñesa Isa Barros. A la vuelta del descanso, el Cambre despertó y en dos golpes casi seguidos, de Sara Fernández y Regina Jiménez, igualó el marcador y Alba Díaz, de falta directa, tuvo opción de poner por delante a las coruñesas. También dispuso de bola para el Gatika, con fallo, pero en una contra bien llevada Iusturitze Aurrekoetxea anotó el cuarto. A treinta segundos para el final, el Cambre falló una directa que, al menos podía haberle dado el empate y un punto para el arranque de la liga.