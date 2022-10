El Dépor Abanca cae en los penaltis

El Deportivo Abanca cayó eliminado este miércoles en la segunda ronda de la Copa de la Reina después de no ser capaz de marcar en el campo del Fundación Canaria CD Tenerife, un rival de inferior categoría que se impuso gracias a su mayor acierto desde el punto de penalti en la tanda de desempate. Las isleñas anotaron sus cinco lanzamientos desde los once metros y en el bando coruñés falló Patri López, un error que acabó decidiendo una eliminatoria a partido único en la que no hubo goles en los 90 minutos reglamentarios ni tampoco en los 30 del tiempo extra de la prórroga.

Inés Altamira, Eva Dios y Carlota Suárez fueron las que más cerca estuvieron de marcar en una primera parte de mucha igualdad. Tras el descanso, Patri López y Henar, que entró desde el banquillo para la recta final, también tuvieron sus ocasiones, aunque sin puntería. En la prórroga fueron Noela y Sara Navarro las que protagonizaron las llegadas más claras, pero el 0-0 no se movió y el pase se decidió en la tanda de penaltis a favor de las locales (5-4). El Dépor volverá a competir el domingo (12.00 horas) en el campo del Athletic B.