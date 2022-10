El Barcelona, golpeado por los tropiezos ante el Inter de Milán y el Madrid, necesita redimirse cuanto antes para que los demonios de tiempos pasados no le penalicen demasiado en LaLiga en los cinco partidos que le quedan por disputar antes del parón por el Mundial, el primero de ellos hoy ante el Villarreal en el Camp Nou.

El conjunto de Xavi Hernández, prácticamente eliminado de la Liga de Campeones, perdió el liderato de la competición doméstica en el Clásico del domingo, que hizo más grande la herida abierta la semana pasada ante el Inter. “Todo el mundo me da ánimos; parece que se me haya muerto un familiar con todos los mensajes que tengo en el móvil. En el Barça, no hay temporadas de transición. Con el esfuerzo que se ha hecho desde el club, hay que ir a por títulos. Si no se consiguen, habrá consecuencias, como dijo el presidente, también para mí. No quiero buscar excusas. Si no se ganan títulos, vendrá otro entrenador y lo intentará, sin más; intento ser natural”, describió el preparador azulgrana.

Pero la primera prueba para levantarse no será fácil, ya que visita el feudo azulgrana uno de los semifinalistas de la Champions 2021-22.Para este partido se prevé que el técnico catalán modifique el once que dejó una mala imagen en el Bernabéu ante el eterno rival. Uno de los más señalados, el capitán Sergio Busquets, podría empezar desde el banquillo. Y jugadores como el centrocampista Pablo Páez Gavi y el delantero Ansu Fati, que metieron al Barça en el encuentro en la segunda parte del Clásico, podrían regresar a la titularidad.

La buena noticia en clave Barça es que Xavi ya ha podido empezar a recomponer la diezmada defensa por las lesiones con el regreso ante el Madrid del central Jules Koundé y la novedad del lateral Héctor Bellerín para enfrentarse al Villarreal. En cambio, sigue sin poder contar con dos de los otros centrales, Andreas Christensen y Ronald Araujo, así como tampoco con el delantero Memphis Depay.

Así, Xavi tiene disponibles a tres centrales del primer equipo: el mismo Koundé, Eric García y Gerard Piqué, quien completó una mala actuación ante el Inter que le comportó estar todo el Clásico en el banquillo. Pero el intenso calendario del Barça, que el domingo tiene otro partido de Liga ante el Athletic y que el miércoles apurará sus opciones en la Champions ante el Bayern de Múnich, podrían darle una nueva oportunidad.

El último precedente ante el Villarreal en el Camp Nou no trae buenos recuerdos al Barça. Los de Unai Emery vencieron en la última jornada del curso pasado por 0-2, con goles de Alfonso Pedraza en el primer tiempo y de Moi Gómez en el segundo.