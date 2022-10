El Viaxes Amarelle se impuso ayer por 0-1 en la pista del Teldeportivo para sumar su segunda victoria de la temporada en Primera División. Triunfo clave para las coruñesas en un partido muy igualado que se decidió con un gol de Claudia Lobo de estrategia en el primer minuto. Ni las canarias y las naranjas pudieron volver a marcar. Ya en la recta final las locales incluso utilizaron el juego de cinco, pero entonces surgió la figura de la portera Leti Rojo para sacar una mano salvadora para que los tres puntos viajasen hacia A Coruña.

El partido, correspondiente a la tercera jornada, no se pudo disputar en su día por el temporal que azotó a las islas. Para no arriesgar y evitar riesgos innecesarios con los viajes, se decidió aplazar el encuentro. En aquel momento, el Amarelle llevaba acumuladas una victoria, en el estreno, y una dolorosa derrota el fin de semana siguiente. Tras no jugar en Canarias, perdió los dos partidos siguientes, por lo que era muy importante para las coruñesas ganar. Sobre todo a un rival directo. Objetivo cumplido y un incentivo para continuar en la misma línea de cara a los próximos compromisos.