María Duro Lojo (ponis A), Gonzalo Criado Constenla (ponis B) y Candela Suárez Torres (ponis C) fueron los ganadores de la vigésimo segunda edición del Trofeo Casas Novas, que el pasado fin de semana celebró su fase final en el centro hípico de Arteixo, patrocinado por CaixaBank y Suzuki.

En ponis A, María Duro Lojo se alzó con el trofeo, seguida de Mateo Lindner y de Gonzalo Criado. En ponis B, Gonzalo Criado Constenla se llevó el primer puesto adelantando a Elena Vázquez Arrojo, que iba primera ex aequo tras las dos primeras calificativas y con Noa Ramos García como la tercera clasificada. En ponis C no hubo cambios en la tabla y las tres integrantes del podio fueron Candela Suárez Torres, Saray Piñeiro Giraldo y Paula Pereira Rodríguez.

Durante el fin de semana también se disputaron varias pruebas abiertas. El jinete Manuel Vázquez Herranz y su caballo Max Van’t Kruis fueron los grandes protagonistas al imponerse en el Trofeo CaixaBank del domingo por la tarde, seguidos por Leticia Vázquez Queijas con Madonna del Amor, que clasificaban en segundo lugar, y Guillermo Araujo Campo, tercero de la prueba con Gipsy.

Un año más, el Centro Hípico Casas Novas abrió las puertas de sus magníficas instalaciones a jinetes y amazonas gallegos agradeció la gran acogida de la iniciativa por todos los participantes.