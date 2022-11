El Club Taekwondo Sada regresa del Campeonato de España de Exhibición con el oro infantil (Alba L,. Alba C., Sira M., Hugo A., Adrián V., Ulises V., Marvin F., Anton R., Lua D. e Iría F.) y la plata cadete (Pepe S., Diego F., Talía C., Yaiza V., Inés A., Aldara R., Ainhoa R., Marta C., Nadia B. e Icía M.). Estos metales se suman a los dos oros (Moisés M. y Miguel F.) y una plata (Ulises V) conseguidos en el nacional precadete de combate.