España, Valencia, Cheste, circuito Ricardo Tormo, sol, buen día, 95.000 aficionados, gradas llenas, estadio de carreras, el día que se reparte el premio gordo. Un claro favorito (demasiado, incluso), el italiano Pecco Bagnaia, que viene desde atrás, remontándole 105 puntos en las últimas nueve carreras al campeón, Fabio Quartararo.

Bagnaia será campeón con solo mantenerse en pie y acabar entre los 14 primeros; Quartararo necesita ganar y que Pecco se vaya más allá del puesto 15. Esa fórmula, esa combinación, se ha producido este año en dos ocasiones seguidas: Barcelona y Alemania. No es imposible, pero sí muy, muy, muy poco probable. “Es evidente que Pecco tiene las de ganar, pero no todas las de ganar”, cuenta Marc Márquez (Honda), que saldrá en primera fila, cosa que no lograron ayer ni Quartararo (4º y, por tanto, primero de la segunda fila) ni mucho menos Bagnaia (8º y en la tercera).

“Veo muy difícil que Fabio pueda renovar el título. Bueno, lo veo tan difícil como todos, pero, tras la calificación, creo que a Fabio se le ha encendido una pequeña lucecita al final del túnel, pues Pecco sale en mitad del pelotón, en mitad de la parrilla y ya sabemos lo que puede pasar cuando arrancas en mitad del lío, que te puedes caer o te pueden tirar. Esa puede ser, lamentablemente, la esperanza de Fabio, aunque ninguno de nosotros queremos el mal de nadie”, sigue.

Claro que puestos en el mejor de los casos (para el Diablo), es decir, que Bagnaia se caiga a las primeras de cambio o por un error en carrera (ha sumado hasta cinco ceros este año, lo nunca visto en un posible campeón), Quartararo sigue estando obligado a ganar la carrera y ahí es donde casi todos piensan que esa es la otra misión imposible del francés.