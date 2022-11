Un Mundial construido sobre las espaldas de trabajadores migrantes

En Qatar, el 88% de la población es expatriada. Solo 313.000 personas de los 2,6 millones de habitantes del emirato son qatarís. En la pequeña península viven más de dos millones de extranjeros que, con sus propias manos, han construido el país y lo mantienen con vida. Aunque Qatar no se lo devuelva. Ni tampoco les garantice seguir vivos. Desde 2010, al menos 6.750 trabajadores migrantes han muerto solo durante la construcción de la infraestructura relacionada con un Mundial a punto de ponerse en marcha. Pese a las tímidas reformas aplicadas por las autoridades, los abusos a este masivo grupo poblacional están peligrosamente extendidos.

La lista de violaciones parece no acabar nunca. Retrasos e impagos de salarios generalizados, altas tarifas de contratación, muertes inexplicables, robo de pasaportes, jornadas maratonianas sin agua ni comida, falta de atención médica, viviendas insalubres, empleos sin seguros, sueldos irrisorios y un aterrador etcétera. A las mujeres que trabajan en el hogar en un régimen de esclavitud, se les suma el riesgo de ser víctima de violencia sexual. “Esto no son solo violaciones de sus derechos laborales, sino de sus derechos humanos, así que nadie les protege”, denuncia Khalid Ibrahim, el director y cofundador del Centro del Golfo para los Derechos Humanos.

“Vemos cómo todas estas malas condiciones no empiezan en Qatar, ya las encontramos durante el proceso de reclutamiento”, cuenta Ibrahim a este diario. Para asegurar sus puestos de trabajo, los migrantes pagan entre 700 y 2.600 euros y llegan endeudados al emirato árabe, haciéndolos más vulnerables al abuso y la servidumbre por deudas. Y es que el esfuerzo titánico para construir estadios y demás infraestructura para la Copa del Mundo ha obligado al gobierno de Qatar a contratar a 30.000 trabajadores extranjeros, según sus propios datos. La mayoría proceden de Bangladés, India, Nepal y Filipinas.

Vivir y trabajar a 50º

Durante la última década, miles de migrantes han tenido que trabajar en condiciones literalmente inhumanas. Mientras el Golfo se calienta al doble de velocidad que el resto del mundo, las temperaturas en Qatar llegan a superar los 50 grados centígrados. Quienes sobreviven a este infierno lo hacen con enfermedades que alteran para siempre su vida. “No podemos dar un número específico de todas aquellas muertes de trabajadores sin explicación porque las autoridades de Qatar se niegan a investigar y compartir datos exhaustivos, pero existe la posibilidad de que la gente muriera por trabajar en condiciones muy duras”, explica Michael Page, subdirector de Human Rights Watch (HRW) en Oriente Medio y el norte de África.

Otros 4.000 trabajadores pueden morir debido a la falta de seguridad y otras causas para cuando se celebre la competición. Aunque la ley laboral de Qatar establece que las familias de los fallecidos o incapacitados a causa del trabajo deben recibir una compensación de sus empleadores, el dinero no está llegando porque sus defunciones se certifican por “causas naturales”. “No ha habido justicia para los que han muerto trabajando en Qatar para el Mundial; sus muertes están siendo olvidadas gracias a la impunidad de los responsables que no reciben consecuencias por estas pérdidas”, señala Ibrahim. “La pérdida para las familias no es solo emocional sino también económica porque muere el sostén económico de un hogar y no reciben nada para compensarlo”, añade Page.