El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) falló a favor del DUX Internacional de Madrid y anuló la resolución del Juez Único de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que ordenó declarar la perdida del derecho de ese equipo a participar en Primera RFEF esta temporada.

A principios del mes de septiembre, el DUX recibió la comunicación de que no podía formar parte de la categoría anteriormente citada y que el Talavera ocuparía la plaza del club presidido por Stephen Newman, que recurrió ante los tribunales la decisión tomada por el organismo dirigido por Luis Rubiales.

El DUX Internacional, a juicio de la RFEF, no cumplía con los requisitos mínimos para participar en la tercera categoría del fútbol español. Entre ellos, la obligatoriedad de contar con 18 fichas en la plantilla con un salario mínimo de 20.000 euros y cubrir un presupuesto de al menos un millón de euros.

Entonces, la RFEF, mediante un comunicado, informó sobre la decisión que tomó respecto al club madrileño: “Apreciar la imposibilidad de la participación del DUX Internacional de Madrid en Segunda Federación en la presente temporada 2022-23 por falta de futbolistas y técnicos inscritos para participar en la misma, una vez finalizado el periodo de solicitud de licencias establecido en las normas reguladoras de la citada competición”, informaba la RFEF en uno de sus puntos.

También, a través de un comunicado, la RFEF anunció ayer respetar “pero no compartir” la decisión del TAD y que ejercerá su derecho a recurrirla. Además, considera que no debe “especularse” sobre las consecuencias finales de esa decisión hasta que no se produzca el pronunciamiento definitivo de los tribunales. “Por tanto, hablar de una readmisión u otra situación análoga, no pasa por ser una mera especulación. La RFEF sigue considerando que nos encontramos ante una materia puramente competicional y no disciplinaria, como de hecho el propio DUX pareció entender al recurrir también ante el CSD (Consejo Superior de Deportes). El TAD debió esperar a la decisión del CSD en lugar de adelantarse a ella”, agregó la RFEF.

Además, recordó que en anteriores asuntos competicionales, la RFEF ya obtuvo sentencias favorables en los Juzgados de lo contencioso-administrativo y añadió que el TAD “no ha seguido” en el caso “su propia doctrina sentada en resoluciones previas considerando válidos los principios de contradicción y derecho de defensa”. Y concluye que “lo que el TAD manifiesta con su decisión” es que resulta preferible una competición con menos equipos de los regulados, antes que preservar el principio esencial “de favorecer la integridad de la competición”.

Mientras, el TAD, en su resolución, concluyó que la medida de “desinscripción” adoptada por la RFEF se realizó siguiendo un procedimiento “inexistente” en la normativa federativa y ello, por tanto, debe conllevar “indefectiblemente” a la estimación del recurso y declarar “nula” la desinscripción por haberse adoptado prescindiendo “total y absolutamente del procedimiento legal establecido”. “La presente resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Madrid, en el plazo de dos meses desde su notificación”, concluyó el TAD.

El club madrileño anuncia querella criminal contra Rubiales

El Internacional de Madrid emitió ayer un comunicado oficial para expresar su “alegría” por la resolución del TAD, que en cualquier caso “ni mucho menos satisface todo el perjuicio causado”, por lo que anuncia que va a “continuar reclamando ante las distintas jurisdicciones para que se le indemnice por todo el daño que la RFEF ha causado a la institución”. “Considerando que el inventado procedimiento de desinscripción culminaba las amenazas del señor presidente de la RFEF de expulsar de competiciones a los clubes que libremente ejerciesen su derecho de asociación, iniciará contra dicho señor [Luis Rubiales], el secretario general de la RFEF [Andreu Camps] y demás personas que intervinieron en el ilegal proceso de desinscripción, la correspondiente querella criminal por la presunta comisión de delitos de prevaricación y organización criminal”, anuncia el Internacional de Madrid en su comunicado oficial. Esta temporada el equipo madrileño iba a ser el primer rival liguero del Deportivo, pero inicialmente ese partido fue aplazado y posteriormente el Internacional de Madrid fue excluido de la competición y su lugar lo ocupó el Talavera, que se convirtió en el adversario del equipo blanquiazul en ese encuentro aplazado de la jornada inaugural en Riazor.