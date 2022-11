Para un canterano asomarse al primer equipo es una cuestión de oportunidades. Te las tienen que dar el club y las circunstancias, y luego tú demostrar el nivel y aprovechar esos minutos. Una cosa es debutar y otra consolidarse, para lo cual debe haber una filosofía en el club que te brinde la oportunidad de poder continuar. La culpa de que nadie de la cantera, salvo excepciones, haya logrado consolidarse en los últimos años, es del club. Los canteranos son activos que el club tiene que mimar y potenciar, pero en el Dépor esa es una asignatura pendiente, al contrario que en otros clubes. Debe ser una opción, no una obligación. Se nos dijo muchas veces que se iba a contar con la cantera, pero solo fue de manera residual, en momentos contados. Siempre hay algunas excepciones, pero el 90% de los canteranos que debutaron, o más, no se consolidaron, y creo que muchos podían consolidarse. No hablo de mi caso. Como aficionado, como socio, me hubiese gustado ver a más gente de la casa continuar. Álex, por ejemplo, tuvo que salir varias veces para volver. A la mínima siempre era el descartado. Cuando debutan canteranos suele ser por una urgencia, no porque de verdad haya esa filosofía en el club. El momento clave fue en 2014, tras el último ascenso a Primera. Se subió con mucha gente de la casa pero luego se les apartó, se les echó. Pensé que el club entonces iba a aprender de sus propios errores y apostar por la cantera, pero no fue así. Todos los que han ido pasando por el club nos han mentido al respecto.