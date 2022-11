El español Rafael Nadal dijo ayer, tras su victoria ante el noruego Casper Ruud en su despedida de las Finales ATP de Turín, que no sabe si volverá a jugar la Copa Davis, aunque señaló que le gustaría decir adiós a esa competición sobre la pista. “A ver si algún día puedo volver a jugar la Copa Davis. No estoy seguro de ello. Por supuesto, en mi mente, me encantaría despedirme de esa hermosa competición jugando. Vamos a ver qué puede pasar en el futuro”, declaró en la rueda de prensa posterior al choque con el noruego, al que se impuso por un doble 7-5

“No sé qué puede pasar en el futuro. Como todo el mundo sabe, me estoy haciendo viejo (risas). Aunque me gustaría estar en todas partes, simplemente no puedo”, añadió. Una Copa Davis en la que España no podrá contar ni con Alcaraz ni con el propio Nadal, aunque el balear mantiene su confianza intacta en la Armada. “Tenemos a Bautista. Esa es su opinión y la respeto, pero tenemos a Pablo y tenemos a Bautista. Son jugadores de primera línea. A muchos países les gustaría les encantaría tener a esos dos jugadores en su equipo. Tienen la capacidad de ganar contra todos. Aunque por supuesto, tenemos menos posibilidades que si está Carlos”, comentó. “Yo no era una opción, el capitán sabe desde el principio de la temporada después de todo lo que pasé el año pasado, y sobre todo, lo que pasó al final de los últimos cinco o seis meses”, argumentó el español.