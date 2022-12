Y la cábala llevó a Cuatro Caminos

“Mi hijo nació en el 86 y salimos campeones y este año tuvo un hijo y salimos campeones otra vez”, dice Susana, la madre de Gonzalo y abuela de Candela. Para ella, que es de Avellaneda, es la “tercera” alegría que le da Argentina. Esta la vivió con su familia en Cuatro Caminos, con Néstor, su marido, alegrándose por el Scaloni al que animaba cuando estaba en el Deportivo y también ahora, cuando el triunfo con la albiceleste le llevó a la misma fuente en la que se celebraron los títulos de aquel Dépor campeón.

Lucas Becerini y sus abuelos, Rosa María González, que se fue a Argentina con cinco años, y Manuel Rial, cogieron el coche a mediodía y viajaron desde Santa Comba al bar La Mila en A Gaiteira, buscaban una final lo más parecido a como la podrían vivir en Argentina y eso no estaba en casa, sino en el local en el que se juntaron los hinchas todo el Mundial para ver los partidos. “Yo quería que tuviera una alegría, sufrimos, pero aquí estamos”, relata la abuela y es que, tal y como confiesa Lucas, “todo es sufrimiento con Argentina”, aunque también reconoce que, “desde que empezó Scaloni”, todo ha ido a mejor. Una de las imágenes de la jornada, tanto el bar La Mila, como después, en la celebración en Cuatro Caminos, fue la de Valentino, procesionando con un Messi de cartón con la medalla al cuello de Maradona. “No hubo un día esta semana en el que no pensara en el partido y en salir campeones. Tenía una cábala, me la olvidé, pero lo traje a él y eso me sirvió. Si aguanta toda la noche, duerme conmigo”, decía Valentino, muy emocionado por lo vivido y, sobre todo, sufrido.

Y es que, lo de las cábalas, o supersticiones, no es cosa solo de Valentino, también Lu y Nico, que son de Buenos Aires y solo llevan cuatro meses en A Coruña, tenían la suya, que se inició en la semifinal. “En cuanto declararon los penales, nos fuimos a casa corriendo [desde el bar], los vimos, y volvimos corriendo para acá. Así se vive en Argentina. Las cábalas se respetan, son sagradas”, cuentan. Y es que, si funcionó una vez, tenía que funcionar también a la siguiente, porque el fútbol es así y la suerte y la fe también.

Muchos de los que se reunieron en Cuatro Caminos no son argentinos, pero sí sus parejas o sus amigos o simplemente lo hacían por Scaloni, por verlo crecer, desde el banquillo de Riazor, a la historia del fútbol. “Estamos acá, pero igual se siente”, dice Mónica Luján, madre de Erik que, con dos añitos y su camiseta albiceleste, vivió su primer triunfo argentino en A Coruña, su primer “vení vení canta conmigo que un amigo vas a encontrar que de la mano de Leo Scaloni [o Leo Messi, dependiendo de quién cante] toda la vuelta vamos a dar”. Su primer Mundial.