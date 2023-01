El Villarreal y el Valencia no han pasado apuros este martes para avanzar a los octavos de final de la Copa del Rey, después de golear al Cartagena (1-5) y a La Nucía (0-3), respectivamente, en una jornada en la que el Espanyol también ha logrado el pase después de superar en la prórroga al Celta (3-1) y en la que Rayo Vallecano, Getafe y Elche se han despedido ante rivales de inferior categoría como el Real Sporting de Gijón (2-0), el Levante (3-2) y el Ceuta (1-0).

El Real Madrid, por su parte, tuvo que recurrir a una acción individual de mucha calidad del delantero brasileño Rodrygo Goes para imponerse por 0-1 este martes en su estreno en la Copa del Rey 2022-2023 y poner fin al sueño del modesto Cacereño, de la Segunda RFEF. El equipo madridista no firmó un gran partido, aunque su mayor sufrimiento fue por la incertidumbre que hubo durante los 93 minutos que duró su noche, menos larga finalmente por la habilidad de Rodrygo, que desenredó un choque igualado donde no gozó de grandes ocasiones merced al buen e intenso trabajo del equipo extremeño.

💃¡SAMBA DE JANEIRO!



💥Rodrygo se marca esta obra de arte para poner a bailar a la defensa del Cacereño y marcar el primero del partido



🕰️20' para el final #CopaDelRey #LaCopaRTVE https://t.co/QbmBMjaRdI pic.twitter.com/0anNmumTM7 — RTVE Deportes (@deportes_rtve) 3 de enero de 2023

En Cartagonova, un tanto del central del cuadro local Pablo Vázquez antes del descanso (min.39) hacía saltar las alarmas en el conjunto castellonense, que sin embargo reaccionó nada más reanudarse el encuentro; Álex Baena (min.49) y Arnaut Danjuma (min.56) le daban la vuelta al choque en los primeros diez minutos. Ya en el 59, Morales dispuso de un penalti para sentenciar, y aunque erró el lanzamiento cazó el rechace para poner el 1-3. Samu Chukwueze (min.85) y Étienne Capoue (min.90) se encargaron de cerrar la 'manita' y sellar el billete a octavos para los de Quique Setién.

¡El Villarreal remonta en 5 minutos!

Se acaba el sueño del Cartagena. #LaCopaMola pic.twitter.com/9DrL7gbHlM — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 3 de enero de 2023

Mientras, el Valencia, que cayó precisamente ante el 'Submarino Amarillo' en la última jornada de LaLiga Santander, se repuso con una victoria cómoda ante La Nucía. Los tantos de Justin Kluivert, a los tres minutos, e Ilaix Moriba, superada la media hora, encarrilaron el camino, y Hugo Duro anotó en el 72 el definitivo 0-3 en el Estadio Olímpico Camilo Cano.

En el único duelo entre equipos de Primera, el Espanyol se llevó el triunfo en la prórroga ante el Celta. Los gallegos se adelantaron al cuarto de hora con un gol de Gonçalo Paciencia, pero Javi Puado forzó el tiempo extra con el tanto del empate para el cuadro catalán en el minuto 53. Sergi Darder (min.97), antes de que el conjunto celeste se quedase con uno menos por la expulsión de Agustín Marchesín, y Nico Melamed (min.118) inclinaron la balanza para los locales, que estarán en el sorteo del próximo sábado.

Aprovechando que estaba Hugo Mallo en la portería... golazo de Nico Melamed. #LaCopaMola pic.twitter.com/A3xj4eaoR5 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 3 de enero de 2023

Junto a los vigueses, otros tres equipos de la máxima categoría del fútbol español quedaron eliminados este martes. En El Molinón-Enrique Castro 'Quini', el Rayo Vallecano cayó fulminado por el doblete del delantero serbio Uros Milovanovic, que tras el intermedio selló el pase para los asturianos.

Media vuelta y para dentro.



El primer gol de Milovanović para dar el pase al @RealSporting. #LaCopaMola pic.twitter.com/3RR65Zdcix — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 3 de enero de 2023

Tampoco sobrevivió a los dieciseisavos el Getafe, que a pesar de ponerse dos veces por delante vio cómo el Levante conseguía darle la vuelta al choque en el descuento. Munir consiguió que los azulones mandasen al descanso y neutralizó el tanto de Sergio Postigo cuando el cuadro granota logró igualar la contienda en la reanudación. Sin embargo, Álex Muñoz volvió a empatar y Wesley, en el 91, dejó la victoria en el Ciutat de València.

¡Madre mía! 😱😱

En el minuto 90 Wesley mete al Levante en octavos de final. #LaCopaMola y mucho. pic.twitter.com/F9trw9EXEy — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 3 de enero de 2023

Por último, un gol de penalti materializado por Rodri bastó al Ceuta para firmar una sorprendente victoria ante el Elche, que jugó con uno menos desde el minuto 61 por la expulsión por doble amarilla de Tete Morente.