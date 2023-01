Forma con Gonzalo Pérez de Vargas una de las mejores duplas de porteros en un Campeonato del Mundo de Polonia en el que la selección española debuta hoy ante Montenegro a las 20.30 horas. El meta Rodrigo Corrales vuelve a enarbolar la bandera de Galicia en un torneo al que llega, a sus 31 años, en un momento óptimo de madurez y rendimiento.

Viendo el rendimiento de los últimos campeonatos, es inevitable ponerles la vitola de favoritos.

Nosotros también somos conscientes de lo que podemos hacer, pero también de que nos puede ganar todo el mundo. La ambición, el compromiso y el optimismo lo tenemos porque los que llevamos unos años aquí arrastramos un bagaje y los nuevos lo han visto y lo están sintiendo ahora. Pero en el balonmano cada año hay mayor competitividad y es difícil predecir lo que va a suceder por el nivel de otros equipos, los cruces que te toquen... Este año tenemos una fase inicial y una main round, pero a partir de los cuartos de final ya te lo juegas todo a un partido. Más que favoritos intentaremos hacer lo de siempre y podemos ganarle a cualquiera. Debemos trabajar con la idea de llegar a las últimas dos acciones con balón para ganar o con defensa para hacer lo mismo. Tenemos la convicción de que este es el camino porque individualmente hay selecciones con más talento.

Este es un equipo de una dulce transición. Seis veteranos, gente que se ha ido asentando como Casado o Tarrafeta, regresos como los de Serdio y Garciandía, y jóvenes como Odriozola o Dani Fernández.

Sí, son todos jugadores que ya están en muy buenos equipos. Odriozola está en el Nantes, líder de Francia, jugando muchos minutos, y Dani ha ido a la Bundesliga, lo que le da una madurez deportiva importante. Tenemos jóvenes, pero ya con una experiencia, y lo importante es que el jugador español se entrena y compite muy bien, se sacrifica mucho por el bien del equipo y sabe jugar al balonmano. Esas son sus máximas garantías.Hablar de favoritos implica hacerlo de Dinamarca o Francia, pero también de selecciones más tapadas como Hungría, Islandia o Egipto, entre muchas otras.Sigue habiendo un buen nivel porque cada año salen selecciones nuevas con jugadores impresionantes. Se está hablando mucho de Islandia, habrá que ver cómo responde Polonia como anfitriona o Egipto entre las no europeas. Dinamarca, Francia y Suecia son favoritas no solo por sus resultados y juego, sino también por equipo y nombres. Yo siempre pongo a Noruega, que en 2019 fue subcampeona con casi los mismos jugadores. Hungría tiene buen equipo, aunque lo hizo mal en el Europeo. Hay muchos equipos que te pueden ganar a un partido. Hay selecciones que son más favoritas, pero también muchas otras con un nivel alto.

No se puede esconder que la primera fase es muy asequible con Montenegro, Chile e Irán como contrincantes, pero ya en la main round esperan equipos del nivel de Francia, Eslovenia y Polonia.

Sí, es cierto. No podemos engañarnos. Hay que preparar bien estos partidos de la primera fase, sobre todo contra Montenegro, que aunque no tiene 16 jugadores de alto nivel sí cuenta con 9-10 muy buenos. Es el primer partido y hay que ganarlo para no entrar con dudas. Y frente a Chile e Irán son rivales a los que nos enfrentamientos hace poco y a los que hay que ganar sí o sí. Luego en la main round no hay margen para tener un traspiés, y no será fácil, porque esperan Francia, el organizador Polonia y una Eslovenia que no se nos da bien y que tiene a gente muy potente.

¿En qué se diferencia esta selección a las anteriores, si es que lo hace en algo?

No hay muchas diferencias. La gestión que se lleva con el mismo entrenador durante tanto tiempo es ideal, y al ir entrando la gente poco a poco el estilo y la preparación vienen siendo igual. Quizás Garciandía nos da un poco más de lanzamiento exterior, pero al final la esencia de España es defender, buscando más robar balones que ir a blocar o a chocar, y en ataque, como no tenemos tanto tiro de fuera, dar un pase más, no perder balones. Jugamos con patrones similares. Aquí la clave es que todos jugamos para todos.

¿El objetivo es el podio?

Yo diría que el sueño es el podio. Iremos paso a paso, porque no es fácil. El primer objetivo es llegar a los cuartos de final para obtener una plaza en el Preolímpico. Y después veremos, porque este sistema engaña mucho. Puedes hacer un seis de seis y luego perder por penaltis en cuartos, quedarte fuera e irte con un mal sabor de boca. La ilusión es estar ahí, con los mejores, aunque sabemos que será difícil.

Se suponía que este iba a ser un Mundial más tranquilo, postcovid, pero los protocolos que marcan una cuarentena de cinco días por positivo harán que se apueste de nuevo por grupos burbuja y se viva con el estrés de evitar cualquier contagio.

Ese es el estrés que no ve la gente, sobre todo al llegar a los cuartos de final. Si das positivo en las dos primeras fases, te pierdes estar con el equipo y debes esperar a tener dos tests negativos en cinco días para salir, pero si das después, te pierdes mucho más. Esperemos que el covid no sea un factor decisivo y que no condicione a ningún equipo.

Gonzalo Pérez de Vargas es el único jugador de la Liga Asobal Plenitude en la convocatoria. ¿Jugamos en otras Ligas porque somos buenos o somos buenos porque competimos en esas Ligas?

Las dos cosas. Lo que está claro es que tienes al Barcelona, que es un equipo referente por luchar por todos los trofeos, pero si uno quiere asentarse en el balonmano internacional, hay que salir por experiencia personal, deportiva y económica. Si los españoles queremos mejorar, tenemos que acabar saliendo. Esa es la realidad ahora mismo del balonmano.

Además de usted hay otro cangués de adopción con los Hispanos, por la huella que dejó en las dos temporadas que jugó en O Gatañal, Dani Fernández. La suya ha sido una aparición fulgurante, de la Asobal a Alemania y a disputar un Mundial con la selección, aunque la lesión de Ariño le haya abierto las puertas.

Es cierto, pero hay que estar ahí para que cuenten contigo si ocurre algo. Ha tenido una gran eclosión. Sale de la cantera del Barcelona, lo que ya le confiere un cierto nivel, y acertó en su decisión de irse al Cangas con Nacho Moyano a un club que apuesta por la gente joven. Y luego el trabajo y el talento le hicieron demostrar su calidad en el Frigoríficos do Morrazo y en la Bundesliga. y esperemos que ahora también en la selección.