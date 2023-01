Kosmos, creada por Gerard Piqué, ya no organizará la Copa Davis. Kosmos y la Federación Internacional de Tenis (ITF) no han podido alcanzar un acuerdo para la renegociación de un contrato inicialmente establecido durante 25 años. Las partes no han logrado armonizar sus posturas en cuanto al fijo de 40 millones por edición al que se había comprometido inicialmente la empresa de Piqué.

Kosmos ha establecido un formato innovador en la Copa Davis, con una sede única desde 2019, y un sistema de fase final. Las dos primeras fueron en Madrid y la última, la más reciente, el pasado noviembre, en Málaga. “La ITF se ha asegurado de que las contingencias financieras estén en su lugar y, como custodio de la competencia, operará las eliminatorias y finales de la temporada 2023 según lo programado, y la Final 8 tendrá lugar en Málaga”, indica el comunicado. Kosmos se comprometió a organizar la Copa Davis durante 25 años a cambio de 3.000 millones de dólares. Sin embargo, la tendencia negativa en los últimos años ha variado la perspectiva. La empresa achaca a la pandemia y la crisis los intentos de actualizar el compromiso.