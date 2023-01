Óscar Cano ‘pasa’ del empate

El Deportivo visitará esta tarde (17.00 horas) al Alcorcón para cerrar la primera vuelta. Será un partido entre dos de los máximos aspirantes al ascenso directo, separados por cuatro puntos. El entrenador deportivista, Óscar Cano, reconoció la importancia del encuentro, pero matizó que pueda ser decisivo para el desenlace de la temporada. “No es un partido decisivo ni va a marcar la primera vuelta. Sería muy bonito y muy importante ganar en Alcorcón por lo que supondría de espaldarazo para nosotros”, reflexionó.

Los madrileños tan solo han cedido dos empates en lo que va de temporada en su estadio, pero eso no significa que el entrenador blanquiazul se conforme con un empate de antemano. “¿Un empate? Para nada. Nos preparamos para poder ganar los partidos. Esa pregunta me gustaría que me la hicieran sobre el minuto 87-88. Nos estamos preparando para vencer?”, afirmó acerca de la igualada antes de viajar a Alcorcón para el partido.

El Deportivo comparecerá en el estadio de Santo Domingo mermado por las bajas en los laterales y tras la decisión del técnico la semana pasada de prescindir de Trilli en la alineación a pesar de la baja de Antoñito. Esta tarde el canterano tampoco se perfila como titular a pesar de que el andaluz continúa al margen por lesión. “Creo que todo el ruido que se genera alrededor de gente tan joven al que más perjudica es al protagonista. Nosotros, por edad y experiencia, sabemos perfectamente cómo está cada jugador en ese momento preciso. Más allá de eso me encontré un Trilli que es el mismo de siempre. Súpereducado, muy inteligente. Se puede hablar con él. Y no me lo he encontrado mal”, desveló Cano sobre la reunión que mantuvo hace unos días con el canterano.

Villares volverá a ser probablemente el lateral derecho y en la alineación estará seguro un Lucas Pérez imprescindible ya desde su regreso. Óscar Cano describió su papel dentro del equipo y la influencia que puede adquirir. “Lucas puede jugar con otro delantero y llegar desde atrás. Cuando lo hace como último hombre, se abren una serie de posibilidades que aclaran caminos para otros. El penalti del 2-0 ante Unionistas es una penetración de Rubén porque los centrales se sentían atraídos por Lucas y lo aprovechó. Y en la primera parte Quiles se quedó dos veces solo delante del portero. Son cosas que tienen que ver con Lucas. Cuando a un jugador de esa dimensión lo rodeas de jugadores tan buenos como los que ya estaban aquí, vemos que ocurre lo que siempre ha ocurrido en el fútbol. Cuando se juntan los buenos, ocurren cosas”, apuntó Cano.

El entrenador deportivista también se detuvo en un rival con las mismas aspiraciones que el Deportivo y con una plantilla construida con una ambición parecida. “Para mí lo más importante son los futbolistas. Y si son buenos, más trascendencia tienen. El Alcorcón está plagado de buenos jugadores. Es un proyecto ambicioso. Si hay dos diferenciales y que generan coyunturas interesantes en ataque, son Mosquera y Javi Lara. Jugadores de otra categoría, con mucha experiencia y calidad para hacer jugar a los demás”, razonó acerca del que fuera centrocampista del Deportivo hasta el verano de 2019.