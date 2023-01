Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, se mostró encantado por "cómo" ganaron al Real Madrid (1-3), y consecuentemente el título de la Supercopa de España, en referencia a un juego "extraordinario" que a él "sí le importa".

"Muy satisfecho y contento. A mí me gusta el cómo. Si no jugamos bien no estoy del todo contento cuando ganamos, pero siempre pensamos en el cómo. Hoy pensamos en generar superioridad. Lo que he imaginado y planeado ha salido a la perfección. Estoy muy contento por mis jugadores, que han recibido muchas críticas injustas, y hoy se han liberado muchos jugadores. Esto da mucha confianza y tranquilidad para trabajar", dijo en rueda de prensa.

"Yo me quedo con el cómo, más que con el título; eso me importa muchísimo. Hay gente que dice que no, pero a mí sí. Hoy el cómo ha sido extraordinario", continuó. "Se acerca al partido que queremos, perfecto seguro que no será", completó.

Un Xavi que confió en que esta sea la primera piedra, en forma de título, de su proyecto. "Esto es muy positivo para el barcelonismo, la marcha de Messi fue difícil... Estamos creando un equipo que, espero, este sea el primer equipo de muchos", aseguró.

"Da confianza porque los jugadores ven que lo que planteamos funciona. Así creen en nosotros. Eso sí, no puede parar aquí. Hay que seguir trabajando, como se lleva haciendo, muy bien, desde el principio. De alguna manera da sus frutos, y hoy los ha dado", insistió.

"Tenemos una generación muy buena y se ha notado este hambre de títulos. Ojalá sea un punto de inflexión. Esto nos va a dar tranquilidad, pero el jueves hay que competir la Copa, luego la Liga... no nos puede frenar ahora", valoró.

Además, Xavi ponderó a Gavi, elegido mejor jugador del partido, y destacó la relación que le une con el presidente del club Joan Laporta.

"Gavi es un chico que nos emociona a todos cuando lo ves competir así. Tiene un carácter que imprime y contagia al resto. El liderazgo es innato, le sale de dentro. Es espectacular lo que hace con 18 años. Que no frene, no tiene techo este chico", dijo.

"Con el presidente me une una relación de amistad. Me alegro mucho por él. Ha apostado muy fuerte por este proyecto y nos ha dado mucha confianza. Me alegro mucho por él, por la junta directiva, que han sido valientes. De momento están saliendo las cosas bien", comentó.