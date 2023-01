Bocelo y Alén ganan la San Silvestre quince días después

Pablo Bocelo e Irea Alén fueron los ganadores de la San Silvestre Coruña, que quince días después de lo esperado tomó ayer las calles de la ciudad. No fue el 31 de diciembre, como manda la tradición, porque la prueba tuvo que ser suspendida por el mal tiempo. Pero la carrera no perdió su esencia —sí participantes, de los 4.500 inscritos en su día a los 3.000 entre todas las categorías que corrieron ayer— para celebrar, incluso con roscón de Reyes, la entrada al nuevo año.

No hay mal que por bien no venga, porque gracias a que no se pudo disputar en su día, se recuperó como punto de encuentro la plaza de María Pita, donde los jugadores del Liceo, para conmemorar su cincuenta aniversario y su título de liga, fueron los encargados de dar la salida, con el entrenador de los verdiblancos, Juan Copa, como uno de los maestros de ceremonias en la entrega de premios.

Además de los campeones, y como la San Silvestre es la carrera más divertida del año, también hubo podio para los mejores disfraces. El bufón ganó la categoría individual y las mesas de desayuno, el de equipos. En las pruebas de menores el colegio Hogar de Santa Margarita fue el más numeroso.