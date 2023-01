Quién sabe si será el último enfrentamiento de dos leyendas que han marcado más de una década del fútbol mundial, pero el último baile entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, bañado en millones en Riad, resucitó en su entrega 37 un duelo eterno de dos de los mejores jugadores de la historia, que se han engrandecido mutuamente y que extendieron su pique goleador hasta el último segundo de un partido que ganó el PSG (4-5).

Messi quiso demostrar desde el inicio quién es el rey actual. A los tres minutos, en una acción del tridente temible del PSG, Mbappé encontró a Neymar y el pase picado al desmarque de Leo, que superó con calidad la salida del portero. No había mejor acicate para que Cristiano regresase a un nivel que hacía tiempo no exhibía. En su puesta de largo en Arabia Saudí, no cesó en su intento hasta dejar huella y hacer dos goles. Con la cara hinchada y dolorido tras un codazo de Keylor, chutó el penalti que le había hecho. Infalible a la red. El primero. Antes del descanso, volvió a marcar al rematar de cabeza un balón que había repelido el poste. Marquinhos, Ramos, Jang, Mbappe, Ekitiké y Talisca fueron el resto de goleadores en el 4-5 para el PSG ante el combinado de Ryhad.