Terrible semana del Lugo. A ocho puntos de la salvación, el equipo gallego parece haber entrado en un proceso de autodestrucción sin remedio. El martes se confirmó la destitución de Fran Justo como entrenador, horas antes de vender al Cádiz por 1,5 millones a Chris Ramos, uno de sus mejores jugadores. Ese mismo día, de postre, se supo que Carlos Pita dejaría de ser director deportivo debido a sus desavenencias con la propiedad del club. Para cerrar la semana, Tino Saqués, propietario de la mayoría de las acciones, anunció que venderá el club en cuanto encuentre un grupo inversor solvente que tenga ganas de tomar las riendas de un equipo que parece condenado a perder la categoría.

Horas después de que la Federación de Peñas del Lugo pidiera al presidente del club, Tino Saqués, vender su paquete accionarial, el dueño del equipo de LaLiga SmartBank anunció que esa es su intención a medio plazo, “en cuanto surja la opción adecuada”. “Tengo fuerzas para acabar la temporada, dejar al club en el fútbol profesional y después no sé lo que el futuro nos deparará. Entiendo que no es el momento para salir del club, porque el equipo no puede quedar sin gobierno. No debería abandonar el barco hoy”, dijo.

En la presentación del nuevo entrenador del Lugo, Joan Carrillo, el mandatario reconoció que ahora tiene “más en mente que nunca” la opción de vender su participación. “Cuando uno trabaja y lucha y no se le valora, se siente frustrado. Parece como que lo que estás haciendo no sirve. En cuanto surja la opción y sea la adecuada, sea un inversor de garantías y con un proyecto interesante para el Lugo y la ciudad, llegaremos a un acuerdo y yo dará un paso a un lado salvo que el que venga entienda que igual es necesario que quede un tiempo de consejero o en otra figura”, declaró.