Lo ocurrido en Son Moix alrededor de Vinicius, con burlas de los rivales y hasta diez faltas cometidas sobre el brasileño, ha levantado un ruido atronador que ha puesto el foco en el jugador y ha trascendido al mundo del fútbol. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, denunció que "no todo es culpa del jugador" y su compañero Nacho quiso poner algo de sentido común advirtiendo que "se está creando un ambiente que no favorece a nadie: ni a él ni a los aficionados, que se meten con el chaval. Disfrutemos del fútbol y dejemos las tonterías a un lado".

El exjugador del Real Madrid y comentarista Álvaro Benito, también se refirió a los gestos que intercambiaron Vinicius, Maffeo y Raíllo: "Hay que felicitar al brasileño por no atender ninguna de las provocaciones. Las cosas se han ido de madre, es un día para la reflexión. Hoy se ha traspasado el límite y por ahílas cosas no van a beneficiar a nadie. El culpable no es únicamente Vinicius, pero él ha puesto también su granito de arena atendiendo a las provocaciones para que la comidilla en los vestuarios y entre los defensores rivales sea, ‘señores a este hay que sacarlo del partido sea como sea".

Sorpresa y preocupación

El Real Madrid está sorprendido porque el árbitro no mediase en lo ocurrido en Son Moix entre los defensores y el brasileño, y muy preocupado por lo que está ocurriendo cada vez en más campos, donde el futbolista recibe insultos racistas desde la grada, como ocurrió en Mallorca, donde un aficionado le gritó: "Eres un mono, eres un puto mono". Hechos que va a denunciar LaLiga para identificar al autor y que se le castigue. Es la cuarta vez que Vinicius es objeto de este tipo de insultos xenófobos, lo que se está convirtiendo en una costumbre lamentable.

Para David Moscoso, sociólogo y profesor de la Universidad de Córdoba, "estos gestos e indicios de racismo que se expresan a través del fútbol no son ajenos a los valores de la sociedad. El deporte no es ajeno a la realidad social, es un espejo en el que se refleja la realidad. Y el fútbol es un lugar en el que parece que tristemente hay más aceptación social con este tipo de conductas. En torno al fútbol han existido siempre hechos relacionados con la violencia, como el fenómeno de los hooligans. Algo que no ocurre ni se tolera en otros ámbitos de la vida. Parece incluso que hemos asumido con normalidad que la gente va al campo de fútbol a desahogarse, a insultar al árbitro, a los jugadores…".

La figura del brasileño del Real Madrid está acaparando estos insultos racistas en nuestro país, aunque Moscoso recuerda que "siendo un caso llamativo, no es único. Hay muchos casos abiertos en Europa con jugadores que los han sufrido como Jadon Sancho o Marcus Rashford". La diferencia es que en Inglaterra o Alemania se actúa con más determinación para castigar estas conductas, mientras en España se han archivado varios episodios de este tipo.

El sociólogo afirma que "este tipo de gestos no tienen nada que ver con el deporte. Existe una una ideología que es un caldo de cultivo para esta intolerancia, la de la extrema derecha. Mientras el fútbol es el escenario en el que proyectamos nuestros valores, los buenos y los malos. Y ahí es dónde se ve lo que somos". David añade que "por este tipo de incidentes, la imagen de España en el exterior deja mucho que desear y genera mucha desconfianza. Me llamaron de un medio extranjero y se interesaron por saber si en España, al hilo de estos actos, todavía predomina una ideología franquista. Es preocupante y el fútbol es el mejor escenario para proyectarlos porque los organismos del fútbol y los gubernamentales no están siendo tajantes a la hora de atajarlo".

Mucho se habla sobre si Vinicius es culpable o víctima por su actitud en el campo. Moscoso es categórico: "No entro si hay actitud provocadora del jugador o no, pero incluso si la hubiera, eso no puede justificar ningún comportamiento racista. El problema es que abordar políticamente el racismo en España es un tema tabú y eso proyecta ante la imagen pública que España no es un país tolerante, no hace bien las cosas en temas de igualdad y de la lucha contra la xenofobia. En el fútbol predominan los grupos ultras y no se les quiere molestar, no se quiere litigar con ellos. El Atlético de Madrid es un ejemplo claro de esto. En el fútbol se traspasan los límites de las normas de convivencia social y los derechos. Y eso al primero que no beneficia es al fútbol y por eso se lo están cargando".

El profesor de la Universidad de Córdoba advierte que "cada vez hay más gente a la que no le gusta el fútbol, que no lo practica porque recibe esa imagen de la realidad del fútbol. En la estadística oficial del Estado, estimadas en la Encuesta de Hábitos Deportivos, se ha pasado de 5,5 millones de practicantes en 1990 a 4 en 2020. Se está deteriorando la imagen del fútbol y se eso se está produciendo con actitudes que genera el propio fútbol".

El fútbol y la política

El ruido que genera el periodismo deportivo también ayuda a que "se produzca esa desafección. Visto desde fuera, en el periodismo se aprecian estrategias más políticas que de deportes, llegando a utilizar herramientas para influir o condicionar los partidos y a los árbitros. Esto también repercute sobre los jugadores porque se pone el foco sobre ellos, como el caso de Vinicius, y soportan más presión".

Moscoso cree que "el periodismo deportivo está generando mucha desafección hacia el fútbol con tanta polémica, controversia, pelea, con la salsa rosa que acude a lo personal y se aleja del deporte. Es algo que se circunscribe al fútbol porque en otros deportes no ocurre. Creo que requiere una reflexión sobre dónde poner la mirada . Más aún en cuestiones que generan daños morales, como los insultos racistas, en las que debería haber un posicionamiento firme del periodismo y no envolver las cosas en falsas polémicas. Se echa en falta una declaración en contra del racismo sin dilación".

El sociólogo termina con una reflexión muy reveladora: "Al fútbol le está pasando lo mismo que a la política: todo este ruido y polémica al final genera la desafección de la sociedad. La teatralización y las polémicas forzadas de los políticos provocan que al final la gente no se sienta representada por estos y no quiera votar. La gente se cansa ¡hasta del fútbol!".