El plazo que la RFEF ha dado a los clubes para votar el nuevo modelo de la Primera RFEF acaba hoy y el Racing explicó su postura en palabras de Carlos Mouriz: “¿Dónde está el problema? En los costes de plantilla, que es donde los clubes nos hemos tirado al monte. Soy partidario de que haya un control económico, pero tiene que partir de uno mismo. Si no tengo más que cuatro, no puedo gastar siete. No es que si asciendo, que si meta toca la Primitiva, que si vamos a vender... Vamos a no hacernos trampas. En Primera el Madrid y el Barça tienen que ayudar a los otros, pues aquí Dépor, Córdoba, los que más tienen, tienen que tener en cuenta que están en la misma competición, pero debe ser interesante para todos y buscar soluciones, no mirarse el ombligo. Nos tienen que controlar, pero con el mismo criterio”.