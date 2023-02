El regreso al pabellón de Monte Alto, más de cuatro meses después de que este cerrara por reformas, no dio buena suerte al Dominicos, que perdió por 5-6 frente al Sant Just en un partido marcado por las decisiones arbitrales y que terminó con polémica. Tampoco sacó nada positivo el CDM en su visita al Taradell por más que aguantó en el marcador hasta los últimos diez minutos para terminar cayendo por 6-1. El único equipo coruñés que logró la victoria ayer en la OK Plata fue el Resa Cambre en la categoría femenina al imponerse al Gatika por 1-4.

El conjunto dirigido por Carlos Parga está en una buena dinámica y dio un golpe sobre la mesa ante un rival directo por la salvación como es el equipo vasco. Se adelantó en el marcador por medio de Sara Fernández, pero María Sevillano igualó para las locales. Antes del descanso volvió a poner por delante al Cambre Regina Jiménez. La igualdad se mantuvo casi hasta la recta final en la que de nuevo Fernández y Jiménez, que firmaron sendos dobletes, dieron tranquilidad a las naranjas y les permitieron volver a casa con los tres puntos. En la OK Plata masculina, doble derrota. Por un lado, del Dominicos en casa. Sí, en casa, porque por fin pudo regresar a Monte Alto aunque este no le trajera suerte. Sí un partido intenso, en el que se negó a bajar los brazos, en el que siempre fue a remolque en el marcador. Ni con el 3-6. Ni con dos azules, dos penaltis y tres faltas directas en contra. Forzó y se puso a un solo gol. Y con ocasiones para empatar hasta la bocina, que desató una tangana final. Peor le fue a Compañía. El colista visitaba a uno de los equipos de arriba y no se notó. Por lo menos hasta el minuto 40. Ahí se desató la tormenta en solo diez minutos.